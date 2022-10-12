介入三校演唱會？ 劉建國陣營要張麗善道歉 雲縣府： 與校方有共識

建國競總質疑雲林三校聯合演唱會被政治霸凌？要求張麗善向青年道歉。（記者詹士弘攝）

2022/10/12 19:58

〔記者詹士弘／雲林報導〕「雲林三校聯合演唱會」已有多年歷史，往年都在耶誕節前舉辦，今年前提至10月13日。劉建國競選總部今天（12日）召開記者會，指責張麗善改到選前舉辦，名稱也改成「青年上場」，三校的識別極小化，「雲林上場」的LOGO高高掛，質疑是為選舉干涉大學自主，要張麗善向青年道歉；雲林縣府表示，因三校聯合演唱會缺乏經費，才由縣府「救火」，校方達成共識讓舉辦時間提前結合大一迎新。

雲科大學生張晉華表示，聯合演唱會是雲林科技大學、虎尾科技大學以及環球科技大學三校校際間的年度盛事，主人就是學校與學生，這個優良的傳統有必要維護，今年適逢選舉年，張麗善把一直以來在耶誕節前後舉辦的時間改到10月13日舉辦，令人無法理解，今年平安夜三校還有聯合演唱會嗎？若沒有，為什麼往年都有，今年就不見了？這種感覺很不舒服，所以他向縣議員蔡岳儒反映此事，也謝謝議員為學生發聲。

蔡岳儒表示，三校聯合演唱會行之多年，今年卻變成「雲林上場」，再變成「青年上場」，是否從「耶誕晚會」變成了「光輝十月」？他質疑，張麗善不應霸凌學生與學校自主的優良傳統來成就自己的選戰，這樣非常不尊學生與校方，他也要問環球科技大學，可以接受張麗善這樣的霸凌嗎？縣長要改時間「就讓她改」，是這樣嗎？

蔡岳儒說，他也要問張麗善，為了自己的選舉去干涉大學自治，把演唱會搞得不三不四，到底是三所大學的聯合演唱會？還是雲林縣政府的演唱會？今年是選舉年，應是學生主導的活動，怎麼雲林縣政府變成了主辦單位，這違反大學自治、學生自主；另今年輪到環科大舉辦演唱會，為什麼縣府要動用第二預備金，來辦理這場演唱會？第二預備金這樣使用沒有爭議嗎？

雲林縣府表示，三校聯合演唱會因故停辦多年。張麗善上任縣長後爭取台灣電力公司經費協助復辦，但台電經費於2022年時用罄，活動恐被迫再度中斷危機，為回應青年世代的期待並延續辦理能量，才動用縣府第二預備金經費支應，並已將本計畫納入2023年公務預算。

雲林縣府表示，三校聯合演唱會過去多接近耶誕或跨年時節辦理，但這段時間各縣市也在辦理跨年活動，表演藝人檔次往往嚴重衝突，無法呈現較強之卡司；另活動籌辦初期即與今年度主辦校方環球科技大學召開共識會議進行討論，並達成共識，決定今年度活動配合主辦學校環球科技大學系列迎新活動訂於10月份舉辦，亦作為本縣三校共同迎接大一新生的見面禮。

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