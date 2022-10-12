雲林縣議員參選人喊話保外傘頂洲 劉建國陣營批張麗善愧對鄉親

陳芳盈（左一）等多位雲林縣議員參選人要求民進黨雲林縣長參選人劉建國講清楚外傘頂洲的問題。（記者詹士弘翻攝）

2022/10/12 17:00

〔記者詹士弘／雲林報導〕民進黨執政的嘉義縣積極爭取外傘頂洲管轄權，無黨籍雲林縣議員參選人陳芳盈今天喊話，要民進黨雲林縣長參選人劉建國「快醒醒」；劉建國競選總部回應，現任雲林縣長張麗善愧對雲林鄉親，聲稱「雲林鄉土，一寸都不能少」，卻阻擋中央7.72億元固沙計畫，讓外傘頂洲持續流失，「少掉的何止一寸」，只好又請出「側翼」造謠抺黑，掩飾縣府「失職無能」。

陳芳盈臉書貼文：

陳芳盈指稱，嘉義縣長翁章梁亟欲爭取外傘頂洲的管轄權，9月30日嘉義縣政府更於國土計畫會議上，突然要求營建署調整海域線，突如其來的舉動，就是要讓外傘頂洲納入嘉義縣的範圍。嘉義縣不僅事先未與雲林縣府協商，此舉甚至已嚴重侵犯雲林縣的行政權及漁業權。

陳芳盈表示，嘉義縣政府敢直接向中央政府要求重劃海域線，敢直接要求雲林縣割讓縣土，離譜行徑連營建署也看不下去，才會做出不同意的決議，難道是因為嘉義縣政府與中央政府的執政黨都是民進黨就可以這麼鴨霸？陳芳盈說，任何想當雲林縣大家長的參選人都不可以也不應該對這件事情沈默，連縣土、縣民的權益都無法守護，還有什麼資格擔任一縣之長？她公開呼籲，請劉建國親自出來說明、捍衛縣民權益，「不要繼續打混裝睡」！

劉建國競總發言人林廉貴表示，雲林縣議會「誠信聯盟」的議員今天召開記者會，新聞稿中自己都坦言，「前任縣長李進勇過去曾登洲捍衛鄉土主權，拿著外傘頂洲上口湖鄉的門牌，宣示自己的鄉土自己捍衛」，李進勇就是民進黨籍的縣長，這就是民進黨雲林縣民代的一貫立場，反問「有什麼不明白之處」？新聞稿中另指出「營建署已做出不同意的決議」，這麼簡單直白的文字，說明外傘頂洲行政管轄權仍屬雲林縣，如果還不了解意義，還「真的讓人不知道要回應什麼？需要回應什麼？他聽得懂嗎」？

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