為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　雲林縣

    劉建國競辦酸大北港園區換名3次 縣府批農業創新加值園區抱佛腳

    劉建國競選總部說，「雲林農業創新加值園區」是緊密連結、規劃完善的政見，反倒是縣府「一個計劃案冒出三種不一樣名字」。（記者詹士弘攝）

    劉建國競選總部說，「雲林農業創新加值園區」是緊密連結、規劃完善的政見，反倒是縣府「一個計劃案冒出三種不一樣名字」。（記者詹士弘攝）

    2022/10/11 20:30

    〔記者詹士弘／雲林報導〕農委會主委陳吉仲昨天（10日）與民進黨雲林縣長參選人劉建國等人在北港發表「雲林農業創新加值園區」，雲林縣府批抨政見「囫圇吞棗」。綠營今天反擊說，縣府計畫名稱一改再改，進度不明，理應自我檢討；縣府新聞處長羅楚東回擊，整體規劃全面可行且經長期醞釀，民進黨要北港發展，怎麼得等陳吉仲回報？盼候選人要有主體性。

    劉建國競選總部副發言人林昀蔚指出，劉建國與立委蘇治芬和議員蔡岳儒、蔡孟真昨天邀請農委會主委陳吉仲等人到北港，要推動「雲林農業創新加值園區」，獲得陳吉仲允諾支持，雲林縣政府新聞處卻反諷像是趕進度、囫圇吞棗式的政見。議員蔡孟真指出，劉建國提出的農業政見非常明確，就是要打造雲林生技+科技「雙技農業」，從這樣的政見中延伸出「雲林農業創新加值園區」，是緊密連結、規劃完善的政見，結果反而被縣府這種「一個計劃案冒出三種不一樣名字」說是「趕進度、囫圇吞棗式的政見」，實在是不可思議。

    林昀蔚說，雲林縣政府曾在110年說要打造「北港水林產業加值園區」，結果111年4月又變成「大北港產業創生園區」，才隔一個月，5月名稱又變成「大北港科技產業園區」，呼籲縣府應統一名稱，不要「今天講完，明天就忘記！」

    議員蔡岳儒說，縣府所謂的「大北港科技產業園區」都市計畫案，目前根本連雲林縣都委會都還沒有進去，更何況縣都委會後還要送內政部都委會，整個流程跑完，至少要到114年才會有結果，116年才招商，要盼到張麗善的政見實現，北港人不知要等多久。

    雲林縣府則再反擊說，民進黨要北港發展，怎麼得等陳吉仲回報，盼候選人有主體性，勿成魁儡。

    新聞處長羅楚東說，大北港科技產業園區的都市計畫變更程序已於去（110）年5月發包，相關規劃都依照時程進行當中，呼籲民進黨籍議員放下成見，支持縣府為地方發展所投注的努力；擔任過13年立法委員的劉委員，直到選前一個多月才突然提出對北港發展的計劃，而且也僅獲得農委會陳吉仲主委口頭允諾，還要等陳主委向行政院會報後才有結果，難免讓鄉親質疑劉委員又是臨時抱佛腳？更何況，該計畫是否是劉委員主動提出也不得而知，建議候選人應該對雲林發展有自己的主體性與主張，事事靠中央不僅凸顯對政策極不用心，也恐成為無法捍衛地方權益的魁儡。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    返故鄉麥寮助選劉建國 林佳龍：雲林大團結是輸贏關鍵
    2022/10/10 22:57

    返故鄉麥寮助選劉建國 林佳龍：雲林大團結是輸贏關鍵
    農產品價值翻倍 雲林農業創新加值園區有譜了
    2022/10/10 14:36

    農產品價值翻倍 雲林農業創新加值園區有譜了
    劉建國競總：「台西綠能專區」政策錯誤 批張麗善開芭樂票
    2022/10/06 17:54

    劉建國競總：「台西綠能專區」政策錯誤 批張麗善開芭樂票
    張麗善文宣「2030前進雲林」 劉建國陣營：畫大餅選未來縣長？
    2022/10/03 19:32

    張麗善文宣「2030前進雲林」 劉建國陣營：畫大餅選未來縣長？
    競選總部被指違建 劉建國陣營及地主批「看圖扯謊」
    2022/09/26 19:05

    競選總部被指違建 劉建國陣營及地主批「看圖扯謊」
    劉建國批張麗善「家族政治」 雲縣府：炒冷飯、抹黑、蹭中央
    2022/09/25 09:52

    劉建國批張麗善「家族政治」 雲縣府：炒冷飯、抹黑、蹭中央
    雲林縣今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播