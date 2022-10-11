劉建國競辦酸大北港園區換名3次 縣府批農業創新加值園區抱佛腳

劉建國競選總部說，「雲林農業創新加值園區」是緊密連結、規劃完善的政見，反倒是縣府「一個計劃案冒出三種不一樣名字」。（記者詹士弘攝）

2022/10/11 20:30

〔記者詹士弘／雲林報導〕農委會主委陳吉仲昨天（10日）與民進黨雲林縣長參選人劉建國等人在北港發表「雲林農業創新加值園區」，雲林縣府批抨政見「囫圇吞棗」。綠營今天反擊說，縣府計畫名稱一改再改，進度不明，理應自我檢討；縣府新聞處長羅楚東回擊，整體規劃全面可行且經長期醞釀，民進黨要北港發展，怎麼得等陳吉仲回報？盼候選人要有主體性。

劉建國競選總部副發言人林昀蔚指出，劉建國與立委蘇治芬和議員蔡岳儒、蔡孟真昨天邀請農委會主委陳吉仲等人到北港，要推動「雲林農業創新加值園區」，獲得陳吉仲允諾支持，雲林縣政府新聞處卻反諷像是趕進度、囫圇吞棗式的政見。議員蔡孟真指出，劉建國提出的農業政見非常明確，就是要打造雲林生技+科技「雙技農業」，從這樣的政見中延伸出「雲林農業創新加值園區」，是緊密連結、規劃完善的政見，結果反而被縣府這種「一個計劃案冒出三種不一樣名字」說是「趕進度、囫圇吞棗式的政見」，實在是不可思議。

林昀蔚說，雲林縣政府曾在110年說要打造「北港水林產業加值園區」，結果111年4月又變成「大北港產業創生園區」，才隔一個月，5月名稱又變成「大北港科技產業園區」，呼籲縣府應統一名稱，不要「今天講完，明天就忘記！」

議員蔡岳儒說，縣府所謂的「大北港科技產業園區」都市計畫案，目前根本連雲林縣都委會都還沒有進去，更何況縣都委會後還要送內政部都委會，整個流程跑完，至少要到114年才會有結果，116年才招商，要盼到張麗善的政見實現，北港人不知要等多久。

雲林縣府則再反擊說，民進黨要北港發展，怎麼得等陳吉仲回報，盼候選人有主體性，勿成魁儡。

新聞處長羅楚東說，大北港科技產業園區的都市計畫變更程序已於去（110）年5月發包，相關規劃都依照時程進行當中，呼籲民進黨籍議員放下成見，支持縣府為地方發展所投注的努力；擔任過13年立法委員的劉委員，直到選前一個多月才突然提出對北港發展的計劃，而且也僅獲得農委會陳吉仲主委口頭允諾，還要等陳主委向行政院會報後才有結果，難免讓鄉親質疑劉委員又是臨時抱佛腳？更何況，該計畫是否是劉委員主動提出也不得而知，建議候選人應該對雲林發展有自己的主體性與主張，事事靠中央不僅凸顯對政策極不用心，也恐成為無法捍衛地方權益的魁儡。

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