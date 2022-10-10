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    雲林縣升旗典禮 張麗善：國慶日由來的歷史不能被遺忘

    斗南鎮公所慶祝國慶日舉辦踩街活動，吸引許多民眾參與。（雲林縣府提供）

    斗南鎮公所慶祝國慶日舉辦踩街活動，吸引許多民眾參與。（雲林縣府提供）

    2022/10/10 16:04

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕今天是國慶日，斗南鎮公所舉辦「雙十國慶及農業變裝踩街健走」活動，雲林縣長張麗善參加時指出，歡慶國慶時也要記取先人的努力，篳路藍縷、拋頭顱灑熱血建立中國民國，這段歷史不能遺忘，看到國父、蔣公銅像被移除，前日本首相安倍晉三銅像立在台灣，這是不公平的事情。

    今天活動先在斗南鎮公所廣場舉辦升旗典禮，張麗善與副縣長謝淑亞、斗南鎮長沈暉勛、縣議員蔡東富、斗南鎮代會主席陳麗蘭等人與民眾一同唱國歌及升旗，隨後還與斗南各學校、社團一起從公所出發踩街健走，將歡樂的國慶氣氛傳遞到鎮上每個角落，氣氛熱鬧。

    張麗善致詞表示，國慶日由來這段歷史不能被遺忘及抹滅，看到國旗緩緩升起，內心很感動及感恩，台灣把國父、蔣公銅像移除，卻立安倍晉三銅像，這是不公平的事情，雲林縣是全台唯一提倡禮義廉恥的縣市，就是要讓大家懂感恩惜福、尊師重道，在台灣這塊土地，大家都希望和平、安定，同時具有國際觀、全球性才能與國際接軌。

    沈暉勛說，舉辦這次活動一方面是有鑒於當前國際及兩岸情勢想藉由雙十國慶這天喚起民眾對於國家的熱愛及認可，另一方面是今年是雲林全民健康運動年，藉由健走無論是減重預防心血管疾病或是提高免疫力，都是在這個疫情時代非常需要的。

    雲林縣長張麗善（前排右二）參加斗南鎮公所舉辦國慶日慶祝活動，對於移除國父銅像在台灣立安倍晉三銅像，她認為是不公平的事情。（雲林縣府提供）

    雲林縣長張麗善（前排右二）參加斗南鎮公所舉辦國慶日慶祝活動，對於移除國父銅像在台灣立安倍晉三銅像，她認為是不公平的事情。（雲林縣府提供）

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