農產品價值翻倍 雲林農業創新加值園區有譜了

雲林農業創新加值園區有譜，農委會主委陳吉仲今天出席地方說明會強調，將把地方要求向行院報告後由中央統籌規劃。（記者黃淑莉攝）

2022/10/10 14:36

〔記者黃淑莉／雲林報導〕農委會主委陳吉仲今天受邀參加「雲林農業創新加值園區」說明會，陳吉仲表示，豬從豬血、豬皮到豬骨都可以做生醫使用，大蒜、大豆加工後變機能性食品，透過加工農業產值可大幅提升，會把地方要求向行政院報告，由中央統籌規劃。

立委蘇治芬、民進黨雲林縣長參選人劉建國今天召開說明會，催生雲林農業創新加值園區，邀請陳吉仲為推動農業創新加值園區背書，縣議員蔡岳儒、蔡孟真及前北港鎮長張勝治都與會轉達地方的迫切性。

張勝治等人指出，農業創新加值園區位在北港新街大排、文仁路、縣道164線水林路之間佔地約83公頃，設置後不僅可以幫助農業升級、增加農民收入，更可提供就業機會，讓年輕人不用離鄉背景。

劉建國指出，極端氣候對農業挑戰越來越大，透過生技、科技結合，農產品產值可以大大提升，農業創新加值園區與他打造雙技農業首都的政見一致，就從北港做起。

蘇治芬也說，農業科技屏東、嘉義早已起步，雲林要加緊腳步才行。

陳吉仲表示，雲林農業創新加值園區未來發展三大方向，包括生活健康、淨零永續及銀髮族、毛小孩的食品加工加值，雲林有最多農產品都可以來因應這三方向需求，具有未來性，且能大幅度讓農業升級，農產品價值增加，因牽涉到經濟部跨部會，會把地方要求向行政院報告，讓園區可以早日具體落實。

民進黨雲林縣長參選人劉建國強調，農產品注入科技、生技才能大幅提升產值及價值，雲林農業科技、生技不能再等了。（記者黃淑莉攝）

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