嘉縣無預警提海域調整 雲縣府：捍衛到底絕不妥協

嘉義縣府在上月底國土計畫視訊會議上無預警提出海域調整，雲林縣府強調絕不妥協。（圖由雲林縣府提供）

2022/10/08 16:40

〔記者黃淑莉、徐義平／綜合報導〕內政部營建署上月底召開國土計畫視訊會議時，嘉義縣政府與會代表在會議中，突然要求就嘉義縣毗鄰雲林、台南的海域作調整，對此，雲縣府今天強調捍衛雲林縣權益，絕不妥協；據了解，調整後外傘頂洲歸屬嘉義縣。

雲林縣府指出，目前雲林與嘉義縣海域範圍南側界線為點號25往西延伸至點號24，嘉義縣代表無預警提出修訂調整海域管轄範圍，要求以編號25連至21為雲林縣、嘉義縣的海域界線，除了違背該海域範圍劃設原則，更讓雲林縣海域範圍嚴重限縮。

雲縣府表示，嘉義縣府建議修訂的主張，事前並未與雲林縣府協商，不僅侵犯雲林行政管轄權及漁業權，也傷害雲林縣民的感情，基於2縣長久以來良好互動，呼籲嘉義縣府尊重相關法令規定，避免兩縣產生不必要的誤會。

雲縣府強調，對於嘉義縣府的建議，營建署官員會議中請雲、嘉再協調，為表達雲林縣立場，縣府日前行文內政部，反對嘉義縣的建議的海域調整。

據指出，外傘頂洲是台灣沿海最大的洲沙，面積約1000公頃，受到波浪、沿岸流及東北季風影響，平均每年往西南方向漂移6、70公尺，被稱為「移動的國土」，目前行政劃分是屬雲林縣口湖鄉，門牌地址為「雲林縣口湖鄉蚶寮126之201號」。

針對嘉義縣、雲林縣海域爭議一事，營建署綜合組回應，因外傘頂洲漂來漂去一事，嘉義縣政府認為會影響縣內蚵農經濟，因此，要求將外傘頂洲劃入國土法海域範圍，不過，外傘頂洲上已有雲林縣的地籍資料，因此維持之前海域範圍的決定，並沒有做任何更動。（17:17更新）

嘉義縣府在上月底國土計畫視訊會議上無預警提出海域調整，雲林縣府強調絕不妥協。（圖由雲林縣府提供）

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