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    首頁　>　雲林縣

    土庫鎮長參選人陳特凱成立競總 張榮味、張麗善站台

    前縣長張榮味及前立委張嘉郡為陳特凱送上蒜頭，預祝當選。（記者詹士弘翻攝）

    前縣長張榮味及前立委張嘉郡為陳特凱送上蒜頭，預祝當選。（記者詹士弘翻攝）

    2022/10/08 14:05

    〔記者詹士弘／雲林報導〕曾任土庫鎮農會供銷部主任的陳特凱，本次挑戰參選土庫鎮長，今天上午成立競選總部，包括前縣長張榮味、縣長張麗善及前立委張嘉郡都出席力挺，由於土庫鎮是張家的故鄉，是否能「光復」土庫，極具指標性意義。

    陳特凱曾擔任張嘉郡立委服務處秘書，協助為鄉間服務，加上他在土庫農會服務，深入農村，主導農民，耕作技術，常和民眾、農民打成一片，基層實力紮實，此次毅然投入土庫鎮長選舉。

    競選總部成立大會現場冠蓋雲集，包括立委林文瑞，前縣長張榮味，縣長張麗善，前立委張嘉郡，縣議長沈宗隆，前縣議員謝俊煌及各級民代、里長與會。

    張麗善為陳特凱披上彩帶，呼籲鄉親要給陳特凱一個機會，她有信心陳會造福地方；立委林文瑞則送上「菜頭」，象徵好彩頭，並表示陳特凱是優秀青年，過去服務土庫水利工作站，以農會服務農民息息相關，精神可嘉，相當難得，是一位很優秀的鎮長人才。

    張榮味則送上蒜頭，祝陳特凱當選，沈宗隆則送包子及粽子，象徵包中；張嘉郡則表示，土庫需要改變及發展，陳特凱了解土庫的需求，希望大家給他一個機會。

    陳特凱則表示，他在土庫農會服務30年，是一個土生土長的土庫人，一直在這塊土地與鎮民一起努力，希望大家給他一個機會，讓他可以服務民眾，改變土庫。

    雲林縣長張麗善為陳特凱披彩帶，籲鄉親支持。（記者詹士弘翻攝）

    雲林縣長張麗善為陳特凱披彩帶，籲鄉親支持。（記者詹士弘翻攝）

    雲林縣長張麗善為陳特凱披彩帶，籲鄉親支持。（記者詹士弘翻攝）

    雲林縣長張麗善為陳特凱披彩帶，籲鄉親支持。（記者詹士弘翻攝）

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