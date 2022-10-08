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    首頁　>　雲林縣

    雲縣北港選區議員少一席更拚 蘇巧慧南下挺同學蔡岳儒

    立委蘇巧慧南下雲林相挺同學蔡岳儒，一起車隊掃街拜票。（記者詹士弘攝）

    立委蘇巧慧南下雲林相挺同學蔡岳儒，一起車隊掃街拜票。（記者詹士弘攝）

    2022/10/08 13:16

    〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林北港選區下屆少一席議員，雖然參選人數少，但個個實力臨強，幾乎是人人有機會、個個沒把握，立委蘇巧慧是台灣大學法律系畢業，與政治系的蔡岳儒是隔壁班同學，都是透過豐富的教育資源才有能力擔任民意代表，也透過專業的問政來受到選民的肯定，蘇巧慧今天特地南下雲林相挺蔡岳儒，一起掃街拜票。

    蘇巧慧表示，她與蔡岳儒及大多數人都一樣，媽媽都是家庭主婦，是一個溫馨、和樂的小家庭，也都是透過教育改變世代的循環，捍衛民主、清廉、公義的價值。岳儒長期協助推動夜光天使班，弱勢學童課後輔導課，爭取偏鄉學童的教育權益，和她一樣重視教育的活化與創新，爭取母校台大農經系的學弟妹為雲林學生每年舉辦台大經管育樂營，所以她拜託北港的鄉親，讓實在會做事的北港在地子弟蔡岳儒繼續連任，替未來的主人翁爭取更多的教育資源！只有鄉親堅定支持的選票，蔡岳儒才能有機會當選！

    蔡岳儒表示，他和蘇巧慧委員都很關注學童的教育，都市與偏鄉的資源相差甚大，所以長期推動夜光天使點燈計劃，讓弱勢家庭的孩子也能受到課後輔導教育，也很感謝這14年來夜裡的每一盞燈，謝謝這一群為了孩子默默付出的老師、志工們，擔起了這一份責任，在這連補習班都稀少的偏鄉，在每一個夜晚教導孩子課業、提供熱騰騰的晚餐，讓這些孩子有個安全避風港。

    蔡岳儒表示，這些年來也集結社會力，邀請社團、雲林家扶中心，為夜光小朋友們發起「愛的關東煮～關懷行動」，在寒冬中把熱騰騰的關東煮送到夜光班，希望能在寒冬傳遞溫暖，將愛的能量傳下去。岳儒也發起「點亮雲林」為夜光天使學童進行視力保健，募集社會資源免費替夜光學童配鏡，讓學生能夠學習無礙，清楚看見自己的未來。

    立委蘇巧慧南下雲林相挺同學蔡岳儒。（記者詹士弘攝）

    立委蘇巧慧南下雲林相挺同學蔡岳儒。（記者詹士弘攝）

    立委蘇巧慧南下雲林相挺同學蔡岳儒，一起車隊掃街拜票。（記者詹士弘攝）

    立委蘇巧慧南下雲林相挺同學蔡岳儒，一起車隊掃街拜票。（記者詹士弘攝）

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