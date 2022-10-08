以武會友！西螺七崁武術嘉年華高手雲集 老師傅秀獅頭工藝

比武招親—七崁武術闖關，小朋友透過遊戲一較高下。（記者黃淑莉攝）

2022/10/08 12:35

〔記者黃淑莉／雲林報導〕西螺七崁武術嘉年華活動今天熱鬧登場，來自各地超過百名大小朋友參加「比武招親」體驗七崁武術，重頭戲下午5點半至8點半有青頭火焰獅首演、幼兒園學童的獅陣聯演，西螺七崁武術文教基金會董事長李明哲邀請大家今、明2天西螺「以武會友」。

西螺七崁武術嘉年華今、明2天在文昌國小舉行，今天由西螺國中武術隊及布袋戲團演出，現場還有創意著色、繪畫比賽及比武招親七崁武術闖關，透過靜、動態遊戲讓參加民眾認識西螺七崁武術文化。

李明哲表示，今年活動以獅頭為主題，除出版《Cool獅頭》繪本，更聘請製作獅頭的老師傅鍾進權到國小教學童做獅頭，從黏土捏塑獅頭、紙糊黏土再脫模、彩繪、裝飾，另也讓幼兒園學童彩繪獅頭。

78歲鍾進權是目前西螺唯一以傳統技術做獅頭的師傅，他說，10多歲時很愛觀察阿公的朋友「豐榮獅」做獅頭，每次看完回家就臨摹，用泥巴捏塑獅頭，就這樣每次路過一下學一點，學會傳統獅頭製做技術，至今超過一甲子，常有在地或外地的武館向他訂購。

李明哲說，今年西螺七崁武術嘉年華特別將鍾進權師傅製做獅頭過程拍攝影音紀錄片，他最近完成「青頭火焰獅」獅頭，將在今天下午開幕時開光點眼，同時邀請幼兒園小朋友來一場武林「萌主」的幼獅群舞表演，明天9日一早有路跑、生活武術藝術展、各項DIY等活動。

比武招親—七崁武術闖關，小朋友透過遊戲一較高下。（記者黃淑莉攝）

78歲鍾進權是目前西螺唯一以傳統技術製做獅頭的老師傅。（記者黃淑莉攝）

西螺七崁武術嘉年華今天在文昌國小登場，西螺國中布袋戲團演出開場。（記者黃淑莉攝）

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