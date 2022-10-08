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    國慶連假今展開 9至10日國一虎尾交流道北上匝道部分時段封閉

    國慶三天連假9至10日虎尾交流道北上匝道部分時間封閉。（記者詹士弘翻攝）

    國慶三天連假9至10日虎尾交流道北上匝道部分時間封閉。（記者詹士弘翻攝）

    2022/10/08 11:52

    〔記者詹士弘／雲林報導〕國慶日連續假期自10月8日至10日止為期3天，虎尾警分局為維持交通順暢，針對返鄉、出遊重點時段及路段規劃交通疏導勤務，並管制轄區易壅塞交通路段及交通，其中9、10日每天12時至21時止實施國道一號虎尾交流道北上入口匝道封閉，請用路人改走替代道路。

    虎尾警分局表示，高鐵雲林站於10月7日（星期五，假期前一天）16-22時及10月8日至10日每日8-22時實施改道措施，請接送旅客民眾配合管制引導並預控時間，另請多善加利用該站合作之停車場（入口於大隆路與永興路口，高鐵站1號出口方向），除享有30分鐘免費優惠外，亦減少旅客徒步距離（旅客出閘門後徒步向右往1號出口即可到達停車場），亦能避免於站內道路因車多壅塞浪費寶貴的時間。

    國道一號虎尾交流道北上入口匝道於9、10日每日12時至21時止實施封閉，用路人可以改縣道145乙→台1線→國道一號西螺交流道。或縣道145乙→縣道145→縣道154→台1線→國道一號西螺交流道。

    另虎尾鎮市區林森路雲林布袋戲館、故事館及合同廳舍連假期間，旅遊人車較多，請用路人多利用虎尾鎮文科路外環道及工專路、北平路等其他道路繞行。

    國慶連假虎尾市區交通管制示意圖。（記者詹士弘翻攝）

    國慶連假虎尾市區交通管制示意圖。（記者詹士弘翻攝）

    國慶連假期間高鐵特定區交通管制示意圖。（記者詹士弘翻攝）

    國慶連假期間高鐵特定區交通管制示意圖。（記者詹士弘翻攝）

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