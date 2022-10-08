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    「別騙肖仔」抽獎活動斗六市長親致電通知獲25萬首獎 遭民眾怒掛電話

    斗六市長林聖爵（左）抽出首獎25萬元免費加油券得主。（記者詹士弘攝）

    斗六市長林聖爵（左）抽出首獎25萬元免費加油券得主。（記者詹士弘攝）

    2022/10/08 11:31

    〔記者詹士弘／雲林報導〕不知是台灣詐騙太多，還是防詐騙教育太成功，福懋加油站慶祝25週年，除捐100萬元給家扶基金會等10個社福團體外，也邀請斗六市長林聖爵從75萬張摸彩單中，抽出25萬元免費抽加油券首獎，林聖爵打電話向得獎者報喜，並強調這不是詐騙電話，結果對方一句「別騙肖仔」後，就把電話掛了。

    福懋加油站從15週年慶起，每年均辦理回饋社會及摸彩活動，加油站8到9月每賣出一公秉油就捐10元，累積要捐75餘萬元，福懋最後湊足100萬元，捐給家扶基金會等全國10個社會福利團體，一起做公益，累計11年已捐出760萬元。

    另福懋加油站為回饋消費者，也辦理抽獎活動，活動期間共發出百萬張摸彩券，實際投入摸彩箱的有75萬張，邀請斗六市長林聖爵抽出最大獎25萬元的抽獎券。

    林聖爵抽出最大獎後，立即撥電話給得獎者，除了恭喜他獲獎外，還不忘表明自己的身分是斗六市長，而且再三強調這不是詐騙電話，但首獎得主並不領情，一句「別騙肖仔」後，就把電話掛了；福懋加油站表示，近年詐騙事件太多，中獎幾乎等於被詐騙，中獎者的反應他們可以理解，會再與得獎者聯絡。

    此次獲福懋加油站捐款的公益團體，包括華山基金會屏東分會、中華安得烈慈善協會台南辦事處、嘉義脊髓損傷者協會、創世基金會嘉義院、雲林特殊教關懷協會、雲林啟智協會、彰化基督教喜樂保育院、瑪利亞社會福利基金會、天主教華光社會福利基金會、家扶桃園分事務所。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    家扶基金會獲福懋加油站公益捐益10萬元。（記者詹士弘攝）

    家扶基金會獲福懋加油站公益捐益10萬元。（記者詹士弘攝）

    福懋加油站捐贈百萬元給10個社會福利團體做公益。 （記者詹士弘攝）

    福懋加油站捐贈百萬元給10個社會福利團體做公益。 （記者詹士弘攝）

    社福團體代表獲邀抽出得獎名單。（記者詹士弘攝）

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