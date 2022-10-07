悚！三寶嬤硬鑽車縫 嬤孫3人連人帶車捲入大貨車底

嬤孫3人連人帶車捲入大貨車頭下。（記者詹士弘翻攝）

2022/10/07 18:51

〔記者詹士弘／雲林報導〕三寶嬤硬鑽車縫，差點葬送祖孫3人性命！雲林西螺中山國小校門口今天發生一起不應該發生的車禍，今天有個阿嬤騎機車載放學孫子，從路旁車縫鑽到車道，從停紅燈大貨車正前方通過，貨車綠燈起步，加上視線死角，直接撞上機車，嬤孫3人連人帶車捲入車底，幸好只受輕傷，嚇壞一堆路人。

西螺中山國小今天中午下課時，66歲郭姓阿嬤騎機車來接8歲雙胞胎孫子，校門口前一堆車輛停等紅燈， 阿嬤載著2個孫子從路旁竄出，打算從靜止車陣中鑽出來橫越馬路，但剛騎上馬路，紅燈就變成綠燈，大卡車一起步就撞上機車，嬤孫3人連人帶車被捲進車頭下方，所幸貨車司機馬上停車並倒車，下車查看，祖孫3人幸運只受到輕傷。

大貨車駕駛鄧姓男子（33歲）向警方指稱，機車太靠近車頭，位在視線死角，真的看不到，變綠燈後，車一起步就覺得有異，四周民眾也大叫停車，他緊急煞車後倒車，下車查看，看見3人倒在路上，自己也嚇出了一身冷汗，幸好阿嬤跟小孩傷勢沒大礙。

民眾將畫面PO到臉書社團，呼籲三寶遠離大客車。西螺警分局說，本案由分局交通小隊處理中，呼籲民眾開車、騎車應遵守交通規則，避免交通事故發生。

阿嬤騎機車載2孫鑽車縫要過馬路。（記者詹士弘翻攝）

嬤孫3人幸無大礙。（記者詹士弘翻攝）

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