雲林縣工商界代表支持張麗善連任 齊喊「凍蒜」

「雲林縣工商界支持張麗善競選連任後援會」今天舉行成立大會。（記者詹士弘翻攝）

2022/10/07 17:18

〔記者詹士弘／雲林報導〕「雲林縣工商界支持張麗善競選連任後援會」今天舉行成立大會，現場聚集近300名工商產業者，包括雲林縣工業會理事長林萬宗、雲林縣商業會理事長李明石等人，高喊「支持張麗善連任」，肯定張麗善縣長在過去3年多在工商業推動與基礎建設上做的努力。

張麗善表示，自己是土生土長的雲林人，比任何人都希望雲林能夠提升、翻轉、改變。42歲踏入政治，一直秉持護理工作的精神「發現問題、克服問題」。有感雲林一半人口從事農業，辛苦的農作卻要看天吃飯，收入不穩定，因此更加感謝現場的工商業先進願意來到雲林，讓外飄的雲林子弟找到在家鄉工作的機會，也才會堅持規劃雲林一定要是「農工商並進」的發展方向。

張麗善強調，「2030 前進雲林」代表自己用4年拚8年的宏觀遠見與決心，讓雲林成為全國人才嚮往生活與就業的地方。並以麥寮港轉型工商綜合港為例，在她的爭取與規劃下，將在2027年完成，並服務離島工業區，榮光遠景都能夠預期。這一代的努力打拚，就是為下一代創造希望。

李明石也表示，儘管雲林縣發展起步晚，但張縣長以有限資源建設雲林，全力向中央爭取經費，包括高鐵周邊道路改善、草嶺149甲線、20鄉鎮農水路、街道、老橋樑、景觀等，成果獲得中央肯定、獲獎連連，甚至讓雲林觀光人次突破一千萬人，成為六都外第一名」。

林萬宗也說，張麗善上任規劃了褒忠農業機械園區、古坑產業加值園區、大北港科技產業園區、斗南交流道特定區等，就是希望能夠促進產業多樣化，提供優質工商環境讓企業進駐，帶動地方發展，尤其對高科技AI產業的著重，更是翻轉雲林的關鍵。

雲林縣長張麗善感謝雲林工商業界的支持。（記者詹士弘翻攝）

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