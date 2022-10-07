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    首頁　>　雲林縣

    農機展火燒車和解遇難題...鑑價9萬 車主堅持要23萬還按日累進

    雲林農機展火燒連環車案，和解理賠金額出現分岐。（民眾提供）

    雲林農機展火燒連環車案，和解理賠金額出現分岐。（民眾提供）

    2022/10/07 15:51

    〔記者鄭旭凱／雲林報導〕雲林國際農機展火燒連環車案，半數以上車主已簽下和解書，但也有少數車主對於賠償金額無法達成共識，甚至有車輛經鑑價現值9萬元，但車主堅持要23萬，而且每日累進2000元，說是每天租車的費用；對此鄭姓保險從業人員表示，除非是營業車，否則這樣的索賠方式成功的機率相當低。

    雲林國際農機展停車場9月18日發生大火，造成25輛車燒毀，雲林縣政府先行代位賠償，農業處經過協調，已有15位車主簽下和解書，但也有車主與縣府無法達成共識，主要是因為雙方對和解賠償金額認知有差距。

    例如有一名車主，車輛經鑑價為9萬元，但車主認為自己的車輛有更高的價值，而且他因為無車可用，縣府應支付他每天租車費用2000元，進行協調時，車主堅持他應獲得23萬元賠償，而且只要一天不達成和解，他索賠的金額每天就會向上增加2000元。

    對此鄭姓保險業務員表示，在車輛損害賠償過程中常有車主提出租用車輛代步費用，也有人堅稱自己的車輛擁有特別的紀念價值，也有人提出精神損害賠償，不過，除非是營業車，否則難以購成每天租車2000元的索賠，而精神損害賠償，除非有醫生開出鑑定確認該案件導致車主精神耗弱，否則索賠成功機率也很小，一些沒有依據的索賠，最後就是到簡易法庭仲裁和解，要求對方照單全收的想法有點不切實際。

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