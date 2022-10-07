麥寮王船祭 今起遶境麥寮3天

麥寮王船祭今起徒步遶境麥寮3天。（記者詹士弘攝）

2022/10/07 10:19

〔記者詹士弘／雲林報導〕麥寮王船祭今天起至9日與麥寮拱範宮開山媽祖聯袂祈福遶境，由麥寮鄉各村莊部落的22間宮廟陣頭武館等迎王接駕參與遶境，祈求疫情趕快退去，民眾生活可以恢復常態。

王船祭盛行於嘉義東石、布袋與雲林台西、麥寮等4地；早期在漢人拓墾之初，瘴癘瘟疫肆虐，民眾畏懼瘟疫而舉行醮典以祈求遠離災厄。麥寮送王船原本是送塭神出海的民間習俗，目前已轉變成地方祈求平安的宗教活動，兩年來全球受疫情受困，讓今年的送王船顯得特別有意義，要把壞的送出去、好的接進來。

王船花了3個多月，逾300萬元打造完成，全長約10米，全船用木頭打造，船身彩繪、雕刻，非常講究，長度約10米。

王船遶境於今天早上7點45分點燃起馬炮，8點展開祈福遶境，恭請中山鎮安宮五年千歲及拱範宮開山媽祖聖駕，以3天時間徒步遶境的形式遶行全鄉，沿路清淨地方、為百姓驅瘟除煞，以祈求鄉運昌隆、闔家平安。

10月9日晚上中山鎮安宮也有盛大舉辦康樂晚會，除了有社區發展協會及人民團體上台表演外，也將邀請總鋪師歌王歌王陳隨意、便當媽媽謝宜君、董育君、唐儷及烏兆等知名歌星的康樂聯歡晚會。

麥寮王船祭今起徒步遶境麥寮3天。（記者詹士弘攝）

麥寮王船祭今起徒步遶境麥寮3天。（記者詹士弘攝）

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