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    首頁　>　雲林縣

    雲林+955！ 10/11開放18-49歲接種莫德納次世代疫苗

    雲林今天新增955例確診。（記者詹士弘翻攝）

    雲林今天新增955例確診。（記者詹士弘翻攝）

    2022/10/06 19:17

    〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣疫情仍在高原期，今天新增955例確診，雲林縣衛生局說，目前仍處於Omicron亞型變異株流行期，統計顯示年輕族群感染變異株機率較高，國內防疫政策與邊境管制也逐步開放，10月11日起擴大納入18到49歲民眾接種「莫德納次世代雙價疫苗追加劑」。接種間隔為與基礎劑最後一劑/基礎加強劑或前一次追加劑應間隔至少12週。

    衛生局指出，含有原始株及BA.1變異株的雙價疫苗相較於單價疫苗，對於抵抗Omicron變異株有較佳的保護力，目前中央已開放第一階段含65歲以上長者等11類對象施打疫苗，並從10月1日起開始接種，第二階段對象為50至64歲無高風險慢性病成人，將於11月1日開打。

    衛生局說，國內流感疫情仍處低點，惟近期全類流感門急診總就診人次有上升趨勢，且顯示今年流感疫情可能升溫，建議鄉親踴躍前往接種，讓自己在流感疫情達高峰前獲得足夠保護力，流感疫苗可與新冠疫苗同時接種，民眾可安心注射。

    衛生局提醒，各年齡層符合COVID-19疫苗接種資格而尚未接種的鄉親，請儘速完成建議接種劑次。雲林縣轄內疫苗合約醫療院所，除了平日提供接種服務，部分診所也提供夜診及假日接種，請鄉親先電洽合約醫療院所預約，再依約定時間並攜帶健保卡、疫苗接種紀錄卡（黃卡）前往接種。

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    雲林縣10月11日起擴大納入18到49歲民眾接種「莫德納次世代雙價疫苗追加劑」。（記者詹士弘翻攝）

    雲林縣10月11日起擴大納入18到49歲民眾接種「莫德納次世代雙價疫苗追加劑」。（記者詹士弘翻攝）

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