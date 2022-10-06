劉建國競總：「台西綠能專區」政策錯誤 批張麗善開芭樂票

雲林縣長張麗善廢除「台西綠能專區」，劉建國競選總部，政策錯誤，張麗善欠台西人一句道歉。（記者詹士弘攝）

2022/10/06 17:54

〔記者詹士弘／雲林報導〕民進黨雲林縣長參選人劉建國競選總部今天針對雲林縣長張麗善上任後逕行將「台西綠能專區」改成「產業園區」，並許諾台西人一個美好未來。3年後，這塊佔地1176公頃的「台西工業園區」依然一片荒蕪，抨擊決策錯誤比貪污更可怕，張麗善欠台西人一句道歉。

劉建國競選總部副發言人林昀蔚表示，近30年無法開發的雲林「台西工業園區」，在李進勇當縣長時報請經濟部核定為「台西綠能專區」，並向中央爭取前瞻基礎預算補助19.2億，希望能為地方爭取外來投資帶來經濟上的改善。但張麗善2018年接任縣長後，報請工業局解編改成「產業園區」，退回補助款，並說要引進低污染、低耗能、高附加產業鏈，增加地方就業機會，她畫了一個大餅給台西鄉親，結果3年多來，「台西工業園區」，迄今沒有任何改變，依舊滿目荒涼，張麗善說好的招商、開發呢？ 她開了一張芭樂票，真是對不起台西鄉民。

縣議員黃淑鈴表示，雲林配合中央全力發展緑能，不僅能獲得前瞻基礎預算補助19.2億元外，綠能厰商進駐後，預估光是營業稅、印花稅、地價稅等，20年即可幫雲林地方財稅收入增加達60億。而也因為張麗善的推翻原規畫，導致日本三井住友集團特地在台灣成立資本額8億的「台西電業」因而解散，讓許多原本有意投資雲林的廠商轉向。

黃淑鈴指出，張麗善主政的雲林縣府在台西鄉到處架設帆布廣告，宣稱「雲林的未來在台西」，但綜觀3年多來，張麗善的雲林上場、前進2030年，根本就是在詐騙台西人！台西人被騙3年了，雲林建設也被耽誤了3年。好在立委蘇治芬、劉建國的努力爭取下，行政院長蘇貞昌到雲林離島工業區台西區宣布「台西綠能漁電共生專區」成立，將可創造三贏，漁民可以繼續養魚，還能創造就業機會，國家還有綠電。經濟部長王美花也表示，台西未來的風場及電場綠電發電量可達1GW，雲林未來可成為真正的風光大縣。

針對劉建國競選總部今天針對台西綠能發展解讀，雲林縣政府新聞處長羅楚東表示，民進黨時期的規劃就只有大型電廠的用地考量，只能設置太陽光電發電，無法為地方帶來發展及繁榮；張麗善縣長一向堅持「一地二用、地盡其利」，讓珍貴的土地保有生產力；經過與地方充分溝通後，聯手嘉義大學推出「台西智慧綠色漁業產業園區」開發計畫，以綠能結合漁業，不僅促進產業發展，也能創造就業機會，是真正符合地方需求與土地價值的政策。

雲林縣政府建設處指出，張縣長上任後，曾針對該地私有地主做綠能設置意願調查，同意設置面積僅佔三成三，與原預估開發面積有落差；且又因地價稅、土地增值稅、遺產稅、贈與稅及漁保資格等問題，影響私有地主設置綠能意願，倘若當時台西綠能專區持續開發，不僅難以帶動產業發展，也無法增加就業機會，更會造成相關綠能設施閒置情形。

縣府團隊在考量所有地主不同的個人意願後，於去年5月著手辦理「台西智慧綠色漁業產業園區」開發計畫，結合觀光休閒及現況養殖產業資源，引進水產生技研發、水產品運輸交易中心、水產品加工業、智慧海水養殖等產業，第一期規劃開發面積約81.48公頃，使漁業產業化升級，並引進水產養殖及生技研發產業，透過相關技術賦予水產多元價值，並結合太陽光電的設置，達到智慧綠色漁業的目標。因為縣府的政策規劃正確，行政院也在今年8月15日宣布漁電共生推動方案，即是認同張縣長長期的主張「一地二用、地盡其利」。

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