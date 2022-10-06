臉書社團稱投資公司「玩兩面手法掀蒜頭之亂」張麗善與子提告

臉書社團指稱張麗善之子投資公司「玩兩面手法 掀蒜頭之亂」，張麗善與兒子張席維共同提告。（記者詹士弘翻攝）

2022/10/06 16:40

〔記者詹士弘／雲林報導〕臉書社團「雲林公民行動聯盟」影射「雲林莿桐鄉的某公司，就是張家投資的公司」、「2018年就被爆玩兩面手法，掀起蒜頭之亂，一方面讓自家公司進口蒜頭，壓低本地蒜價，讓蒜農慘賠，然後再要求政府以3億收購本地蒜頭兩面賺」，雲林縣長張麗善質疑網軍側翼惡意抺黑，決定對涉及文章發表的簡端良、出資下廣告贊助的台灣基進黨嘉義黨部主委翁渙瑤提告加重誹謗罪、及意圖使候選人不當選罪。

張麗善兒子張席維說，被指涉的生物科技公司成立於2014年，採用百分之百國產產銷履歷蒜頭原料研發黑蒜精，產品不僅獲得當時的縣長李進勇核定為創新產業，甚至登上蔡總統國宴餐桌，並無涉及任何所謂「進口蒜頭」情事。另外，他已於2021年撤資退出公司營運，不再擔任公司任何職位，此一事實於網路上都可輕易查詢。然而「雲林公民行動聯盟」臉書卻為選舉利益而抹黑，充滿不實謊言。

張麗善也說，在她擔任立委及縣長期間，為保障雲林縣內廣大蒜農權益，多次呼籲中央務必嚴守進口蒜頭配額以確保蒜農權益，施政績效卓越多次獲得中央及民眾肯定。但簡端良的發文卻將他的行為透過文章配圖以中國國旗底色（紅色）抹紅，充滿偏頗及不實謊言。

張麗善陣營說，「雲林公民行動聯盟」背後營運單位是現任雲林科大教師簡端良。簡端良曾發文自承為管理員且多次發文，同時也是今年九合一大選民進黨雲林縣縣長候選人劉建國官方後援會成員，多次為劉建國站台，甚至擔任記者會主持人。

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