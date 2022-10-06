失聯移工下班後聚集飲酒作樂，雲林專勤隊抓個正著。（記者詹士弘翻攝）

2022/10/06 10:26

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣專勤隊接獲線報，指轄內1處民宅經常有外來人口聚餐飲酒，影響社區民眾安寧，經多次埋伏勘查，見時機成熟，前往突擊，查獲23名非法外來人口及8名非法雇主，其中5名失聯移工下班後聚集飲酒作樂，被帶回查辦及收容，並擇期執行遣返。

雲林專勤隊結合雲林縣警察局、法務部調查局雲林縣調查站、海巡署偵防分署雲林查緝隊及縣府勞處等單位，動員16名人力前往轄內多個外來人口聚集熱點執行查處，查獲23名非法外來人口及8名非法雇主，其中5名失聯移工喝，茫無人察覺眼前竟是移民官，全部乖乖就逮，被帶回專勤隊調查。

聯合查察人員接續至雲林縣某處太陽能廠，其中1名失聯移工見到移民官心虛一路狂奔，移民官見狀立刻下車追捕，在優勢警力及嚴密的包抄下，順利逮捕該名失聯移工，依規定帶回收容並追查非法雇主及仲介。

雲林縣專勤隊隊長鄧宇哲表示，聘僱、媒介或容留失聯移工及其他非法外來人口從事工作，違反就業服務法，將面臨15萬元以上75萬元以下罰鍰，若是5年內再次違反更涉及刑責，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元，呼籲民眾切勿心存僥倖。

失聯移工下班後聚集飲酒作樂，雲林專勤隊抓個正著。（記者詹士弘翻攝）

失聯移工見到移民官心虛一路狂奔，移民官見狀立刻下車追捕。（記者詹士弘翻攝）

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