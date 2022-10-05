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    首頁　>　雲林縣

    把人家的孩子顧好！斗六家商「黑手校長」獲師鐸獎

    斗六家商校長許永昌從黑手苦學當上校長，今年獲師鐸獎肯定。（記者黃淑莉攝）

    斗六家商校長許永昌從黑手苦學當上校長，今年獲師鐸獎肯定。（記者黃淑莉攝）

    2022/10/05 17:33

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣斗六家商校長許永昌從鐵工廠黑手學徒變博士校長，38年都在高職任教，以自身經驗鼓勵孩子動手做，找到自己興趣，努力學生勇於承擔，榮獲今年師鐸獎肯定。

    許永昌國三那年，父親生病無法工作，哥哥去服兵役，為減輕媽媽負擔，國中畢業後就到鐵工廠當學徒，因太愛問問題，師傅建議他可去讀三重商工夜間部，他才知道有夜間部可以進修也考上三重商工模具科就讀。

    許永昌回憶說，高二那年看到學長得獎紅榜，當下他跟同學說「明年就看我了」，在高二升高三那年真的成功奪得全國技藝競賽模具類金牌，並代表的台灣去美國參賽，抱回模具類首面銅牌，因此以技優生保送上台灣師範大學。

    台師大畢業後進入海山高工（現新北高工）任教，邊教書邊再進修，陸續取得碩士及博士學位，並考上校長。

    2011年到虎尾農工擔任校長、2017年到斗六家商，許永昌在職校任教38年，他常以自己求學過程及經驗來鼓勵學生，動手做，找到自己的興趣，只要肯努力、肯做就會有收穫，從做的過程訓練自己的態度、經驗。

    許永昌指出，他常與老師分享，「適性揚才，成就每個孩子」、「把別人的小孩顧好」，任教多年歡喜教學更樂於行政。

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