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    首頁　>　雲林縣

    建商蓋屋造成鄰宅牆壁裂、地板斜 住戶要求立即停工

    不滿建商蓋屋造成房屋受損，住戶今天在工地前拉白布條抗議，要求立即停工。（記者黃淑莉攝）

    不滿建商蓋屋造成房屋受損，住戶今天在工地前拉白布條抗議，要求立即停工。（記者黃淑莉攝）

    2022/10/05 14:07

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕斗南僑真國小附近一處集合住宅建地，疑因施工不當造成緊鄰民宅牆壁裂開、地板龜裂傾倒，多名住戶今天在工地拉白布條抗議，要求立即停工。

    10多名住戶今天在斗南鎮民代表會主席陳麗蘭、僑真里長劉星語陪同，在工地前拉起「抗議無良建商毀我房屋，要求立即停工」白布條抗議，受災嚴重的蔡姓婦人指出，建案工地施工沒多久，她發現2樓樓梯間牆壁出現裂痕，他向工地人員反應，後來建商有派員來勘察3次，但都沒有告知鑑定結果，就說要來修繕，但因裂痕越來越嚴重，甚至整個地板有傾倒情況，她拒絕修繕。

    蔡婦說，樓梯間牆壁裂開，建商要她先把樓梯拆除，要幫忙用鋼筋來重做，至今也還沒做，每天上下樓梯都膽戰心驚，918地震時整個房子「嘎嘎」作響，她嚇得全身發抖，建商不理會他們的心情持續施工，令她身心俱疲。

    陳麗蘭、劉星語指出，蔡姓屋主與建設公司人員溝通超過一個多月，對方不斷拖延，且持續施工，沒有誠意要與住戶解決鄰損問題，初步了解連同蔡婦共有13戶受損，住戶要求建商停工。

    建設公司許姓協理表示，公司秉持與鄰房和睦不會不處理，接到蔡婦的反應後，即與她協調，也載明修繕工法，蔡婦並提出20萬元賠償金，但屋主一直拖延修繕時間，至於地震後有12戶提出有損壞，公司也會派員到現場查看，後續再與住戶協調。

    縣府建設處指出，縣府已在10月4日函請起、承、監造人儘速依「雲林縣建築物施工損壞鄰房事件處理程序」規定出具「安全鑑定書」，並將鑑定結果函報縣府備查。

    蔡姓婦人的房屋的樓梯間牆壁出現裂痕。（記者黃淑莉攝）

    蔡姓婦人的房屋的樓梯間牆壁出現裂痕。（記者黃淑莉攝）

    蔡姓婦人的樓梯拆除，建商卻未修繕，上下樓不便且險象環生。（記者黃淑莉攝）

    蔡姓婦人的樓梯拆除，建商卻未修繕，上下樓不便且險象環生。（記者黃淑莉攝）

    蔡婦家一樓地板也出現龜裂。（記者黃淑莉攝）

    蔡婦家一樓地板也出現龜裂。（記者黃淑莉攝）

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