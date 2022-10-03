張麗善新文宣「2030前進雲林」 劉建國陣營：畫大餅選未來縣長？

張麗善新文宣「2030前進雲林」，劉建國陣營質疑是選「未來縣長」？（記者詹士弘攝）

2022/10/03 17:53

〔記者詹士弘／雲林報導〕國民黨雲林縣長張麗善推出新一波競選文宣，打出「2030前進雲林」新願景；民進黨參選人劉建國競選總部發言人張維崢今天表示，張2018年競選縣長時，曾宣告「大船入港、麥寮工業專用港改制成雲林國際工商港」，結果跳票，今年競選連任，「2030前進雲林」的政見，難道她要選的是8年後的「未來縣長」？愛畫大餅愛做夢的張麗善，民眾還要相信她嗎？

張麗善近日推出新的競選文宣，提出「2030前進雲林」的新願景，是這次選舉的主軸，她以2030年的雲林發展為目標，對20鄉鎮市提出30項政策，要為雲林打好基礎，讓雲林在2030年達成蛻變，成為農工商科技城。

張維崢表示，3年多前張麗善曾告訴雲林縣民，要將麥寮港改制爲雲林國際工商港，一旦改制成功，整個雲林的產業結構也可以趁機升級、轉型，將土地及資源做更有效的用運。但她當上縣長後，這個計劃就石沉大海，現在是2022年，距離2030年尚有8個年頭，張麗善此次能否連任都還未知，她這張競選支票竟開到8年後的2030年才要兌現，是不是有點太扯了？

縣議員張庭綺也表示，今年選的是2022年到2026年的雲林縣長，想競選連任的張麗善，競選政見中已看不到「麥寮工業專用港改制成雲林國際工商港」，但卻開出一張「2030前進雲林」的大支票，雲林縣四處可見她「前進2030」的偌大廣告看板，縣民看的霧煞煞，張麗善是要選2030年的「未來縣長」嗎？

張維崢表示，雲林要進步，沒有時間再等到8年！張麗善為選舉開的超長期支票，8年後才能兌現，這種「芭樂票」，雲林人要埋單嗎？

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