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    林內寶隆公園將加入新元素 增生態地景藝術創作

    林內寶隆公園地景特色優美，是雲林一大亮點。（記者詹士弘攝）

    林內寶隆公園地景特色優美，是雲林一大亮點。（記者詹士弘攝）

    2022/08/03 13:43

    〔記者詹士弘／雲林報導〕文青打卡秘境的雲林縣林內寶隆公園有新元素加入，將進行生態地景藝術創作，邀請5組藝術家設置裝置藝術，民眾可以拭目以待。

    林內寶隆紙廠曾為日治時代林內庄行政中心，於1996年紙廠停產，寶隆於2010年申辦「雲林縣林內新興自辦市地重劃」，原來紙廠的核心生產區劃設為公園，將到處都是斷垣殘壁、荒煙漫草的閒置空間重新打造，保留風車、水塔、紙漿槽、螺旋迴水道及舊有廠房鋼構架；園區內的原三菱製紙所辦公廳舍，經縣府登錄為歷史建築，結合出一處具歷史、藝術及廢墟風格的公園，吸引網紅拍照打卡，已成林內新興觀光景點。

    歷史建築則委託雲林縣觀光休閒農業發展協會經營成「林內驛站」，販售芋頭冰、農特產品，也有舉辦農村體驗、採果體驗活動。

    雲林縣府為增加寶隆公園觀光新亮點，邀請張和民、任大賢、黃蘭雅、陳宣誠及芃芓藝術的蔡佳吟、黃啟軒創作地景裝置藝術，其中張和民的「舞猴」，傳遞小猴群與八色鳥、紫斑蝶互動情形；任大賢的「鹿與蝶」，以梅花鹿及紫斑蝶呈現台灣特有生態風貌；黃蘭雅的「翩翩」，以AR擴增實境技術重現群蝶翩翩飛舞意象；陳宣誠的「森徑間」，創造一座宛如紫斑蝶的山屋；芃芓藝術的「好多好多蟲蟲」，則呈現昆蟲尚未羽化前的樣貌。

    林內寶隆公園是集結歷史建築、景觀的特別公園，雲林縣府在增加公園新元素中，思考的是藝術如何與在地對話？如何談及永續？在這樣的前提之下，藝術家的作品如何回應生態物種、產業文化及自然環境便是首要課題。創作的藝術作品，除了適度、適性地回應場所感，也需要在環境空間中透過作品傳遞知識教育企圖，進而引發觀者有更深刻的永續價值思考。

    地方則表示，寶隆公園是很有自己特色的公園，為公園增加新亮點，他們樂觀其成，但也希望新元素能融入現有地景中，不要壞了公園原有的特色。

    林內寶隆公園地景特色優美，是雲林一大亮點。（記者詹士弘攝）

    林內寶隆公園地景特色優美，是雲林一大亮點。（記者詹士弘攝）

    寶隆將加入新元素，增生態地景藝術創作。（記者詹士弘攝）

    寶隆將加入新元素，增生態地景藝術創作。（記者詹士弘攝）

    寶隆將加入新元素，增生態地景藝術創作。（記者詹士弘攝）

    寶隆將加入新元素，增生態地景藝術創作。（記者詹士弘攝）

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