雲林選舉看板超誇張！綁路燈紅綠燈連監視器都被轉向 議員飆罵

雲林縣的選舉看板鷹架，許多就直接綁在路燈和紅綠燈上，超誇張。（縣議員王又民提供）

2022/08/03 12:20

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕選舉將至，雲林縣出現大量選舉廣告看板鷹架設施，不過這些鷹架工程超誇張，許多就直接綁在路燈或紅綠燈上，縣議員王又民表示，他還曾看到有路口監視器因為正好擋到了看板上的參選人而被轉向掉頭，真的超誇張，他要求縣府建設處依法拆除，但至今不見動靜。

年底九合一大選越來越近，雲林縣各地出現大量選舉廣告看板鷹架架設；王又民表示，今年6月17日一位機車騎士行經雲科路萬年路口時，意外擦撞到廣告看板突出的竹架導致跌倒受傷而向他陳情，他立即向交通隊及縣府建設處等單位反應，近來更發現廣告看板鷹架的架設越來越誇張，很多都直接把鷹架綁在路燈和紅綠燈上面。

王又民說，綁在路燈或紅綠燈只要不影響交通就算了，前幾天他還發現一處看板前的路口監視器竟然轉頭未對準路中央，研判應該是監視器正好擋到看板上參選人的臉，就被施工人員轉向了。

王又民指出，還有廣告看板鷹架直接架設在路燈控制器上頭，道路出現突發狀況時，控制器根本打不開，嚴重影響交通安全，而這些離譜的亂象他已向縣府建設處反應多時，但建設處至今毫無動作。

縣府建設處表示，廣告看板依照其大小有些屬違章建築，但有些是環保局、工務處或鄉鎮市公所的權責，會進行了解。

選舉看板突出於路旁，容易造成騎士受傷。（縣議員王又民提供）

路燈控制盒被看板鷹架給圍住而打不開。（縣議員王又民提供）

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