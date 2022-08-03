中國禁台食品輸入 張麗善：雲林廠商有45家列「暫停進口」

雲林縣長張麗善。（資料照）

2022/08/03 11:30

〔記者詹士弘／雲林報導〕中國禁止100多家台灣食品廠產品進口，雲林縣長張麗善說，獲知後，已立即了解雲林縣受影響的廠商，經初步調查，遭到對岸列為「暫停進口」的雲林廠商共有45家，其中農業相關單位約有12家，主要受影響產品品項有稻米、冷凍魚、蜂蜜產品、蒜頭加工產品、茶葉等。

美國眾議院議長裴洛西昨晚10點多抵達台灣，張麗善表示，這是繼1997年當時的眾議院議長金瑞契訪台後，再一次有眾議院議長來訪，她非常歡迎裴洛西訪問台灣，這代表台美雙方的關係持續深化，是兩國人民都樂見的結果，期待台美雙方未來有更多的交流與互動。

張麗善表示，很遺憾的是，中國的反應卻引發周邊情勢緊張，不僅在台灣周邊海域實彈軍演，更突然禁止許多台灣產品輸入，包含許多農產品在內；雲林縣是農業大縣，有一半的縣民都是從事農業，農民朋友最關心的就是生計不要受影響，所以現在的發展，讓她非常憂心。

中國今天早上又禁止柑橘類等農產品，雲林也是柑橘類產地，包括柳橙、葡萄柚及其他柑橘類都是出口中國的品項，事發突然，目前也在儘速了解影響程度當中。

雲林縣府為快速了解農民朋友受影響的狀況，已建立專線，諮詢窗口：吳先生05-5522547，農民可隨時來電提供資訊。

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