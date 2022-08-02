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    首頁　>　雲林縣

    雲林+665增4死 「假日效應」新增感染人數較前日飆增65％

    每逢週二因為假日效應，確診數都會比前一日大幅提升。（雲林縣衛生局提供）

    每逢週二因為假日效應，確診數都會比前一日大幅提升。（雲林縣衛生局提供）

    2022/08/02 16:06

    〔記者鄭旭凱／雲林報導〕雲林縣今天新增665例本土確診個案，比前一日403例大增65%，原因仍是週一的假日效應導致昨天的新增數大幅減少，今天又恢復常軌，成緩降趨勢。

    雲林縣今天新增665例本土確診個案，分別為298位男性與367位女性，從元月至今本土累計確診數共8萬6118例，另外今天也新增4例死亡，累計已有266例死亡。

    雲林縣衛生局表示，本土COVID-19疫情雖已趨緩，但中央流行疫情指揮中心7月29日宣布新增8例MIS-C重症，經分析0歲至5歲占比突破6成，目前70例MIS-C個案中，只有10人曾接種疫苗，雲林縣滿6個月至5歲幼童莫德納 疫苗已接種2244人，第一劑接種完成率為10.5%，目前還有家長對於接種與否仍在觀望，儘管接種疫苗不能保證一定不會受到感染，但確實可以降低住院、重症或死亡發生的機率。

    衛生局表示，考量台灣兒童感染後發生腦炎、康復後MIS-C（孩童多系統炎症徵候群）發病的機率，建議家長可讓醫師評估孩子身體狀況，建議讓孩子儘早接種疫苗，可降低90% 以上MIS-C發病風險，也能降低染疫後腦炎等重症風險。

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