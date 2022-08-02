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    雲縣最早偏鄉「私塾」蚵寮學堂遭祝融 「孩子暑假沒地方溫書了」

    雲林縣最早的偏鄉「私塾」蚵寮學堂遭祝融 ，孩子暑假溫書無去處了。（記者詹士弘翻攝）

    雲林縣最早的偏鄉「私塾」蚵寮學堂遭祝融 ，孩子暑假溫書無去處了。（記者詹士弘翻攝）

    2022/08/02 15:11

    〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣最早的偏鄉「私塾」口湖鄉蚵寮學堂，是輔導不少學童上進，7月31日深夜被一場惡火燒毀，一手創辦學堂的「陳奶奶」陳玉釵憂傷的表示，孩子暑假沒地方溫書了。

    2010年，一名碩士生到口湖偏鄉蚵寮村一帶拍攝紀錄片，無意間發現有座陰暗小屋透出微光，擠了30幾名單親、外配孩子在此溫習功課，原來是當年的村長陳玉釵為孩子打造的小學堂，小房只能勉強遮風避雨，環境相當克難，讓碩士生相當感動，將學堂設立經過拍攝成影片PO網，意外引起社會共嗚。

    不少社團發現後，愛心如潮水湧現，物資紛湧而至，桌椅、空調冷氣和燈具全都到齊，而行善團也主動前來重建老屋，讓「私塾」重生，並命名為「蚵寮學堂」，而學堂也從原本只有幾名小學生，到現在也有國中班，還是老少共學的書香園地，提供膳食，成了村子的生活中心。

    但意外發生了，7月31日深夜學堂突然冒出濃煙起火，消防隊雖然迅速滅火，但學堂內的電腦教具、冷氣都被燒毀，學堂幾乎付諸一炬。

    陳玉釵今天帶著學生及村民來清掃學堂，看到學堂毀於一旦，不禁悲從中來，她表示，當晚知道學堂火災，她難過到兩腿發軟，未來不僅小朋友假日課輔得取消，老人家也沒辦法上樂齡課程，只希望學堂能趕快重建，在開學前整修完成，讓學堂持續運作，孩子不會連讀書的地方都沒了。

    雲林縣最早的偏鄉「私塾」蚵寮學堂遭祝融 ，兩樓建築幾乎全毀。（記者詹士弘翻攝）

    雲林縣最早的偏鄉「私塾」蚵寮學堂遭祝融 ，兩樓建築幾乎全毀。（記者詹士弘翻攝）

    陳玉釵帶著學生及村民來清掃學堂。（記者詹士弘翻攝）

    陳玉釵帶著學生及村民來清掃學堂。（記者詹士弘翻攝）

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