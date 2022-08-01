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    首頁　>　雲林縣

    解決山區枯水期灌溉 劉建國爭取設滯洪農塘

    解決枯水期山區山坡地無法可灌溉問題，立委劉建國（右2）會同水保局南投分局長陳榮俊（右）到草嶺石壁說明滯洪農塘工程。（圖由劉建國服務處提供）

    解決枯水期山區山坡地無法可灌溉問題，立委劉建國（右2）會同水保局南投分局長陳榮俊（右）到草嶺石壁說明滯洪農塘工程。（圖由劉建國服務處提供）

    2022/08/01 20:15

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕每年冬季至隔年5月前為枯水期，山區農民經常為水源傷腦筋，立委劉建國接獲陳情，向水保局爭取在古坑石壁闢建滯洪農塘，總工程費650多萬元，預計8月底前動工，工期約半年，預計明年2、3月即可完工蓄水。

    極端氣候，不是久旱不雨，就是強降雨、暴雨，去年上半年台灣遇到嚴重乾旱，草嶺、樟湖等地區找不到水可灌溉，茶葉等農作枯死，地方村民向劉建國服務處、前古坑鄉長林慧如等人反應，盼能在石壁設置農塘解決枯水期灌溉問題。

    劉建國得知後，去年即與水保局南投分局及相關單位人員討論，決定在石壁雲嶺之丘附近設置滯洪農塘，今天相關規劃設計完成，劉建國邀集水保局南投分局分局長陳榮俊、草嶺村長陳兵通及多位村民前往實地會勘及召開工程說明會。

    劉建國表示，石壁滯洪農塘工程總經費652萬元，工程約180天，未來有效滯洪量可達1280噸，蓄水量可達2800噸，可提供灌溉面積約20公頃，預計本月底即可辦理發包，工程順利的話明年2、3月即可完工。

    劉建國強調，草嶺石壁擁有得天獨厚的山林景觀，為避免工程破壞環境，生態、環保與滯洪要兼顧，已要求以對環境最小衝擊的工法來施作。

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