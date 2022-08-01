超噁！ 唱完生日快樂歌切蛋糕 卻拉出整坨頭髮

何姓消費者在一家咖啡連鎖店買蛋糕，回家切開裡面竟有一坨糾結的頭髮。（圖由何姓民眾提供）

2022/08/01 17:21

〔記者黃淑莉／雲林報導〕何姓消費者在雲林縣一家連鎖咖啡店買一個蛋糕幫家人慶生，全家大人、小孩圍著壽星開心唱完生日快樂歌，切下蛋糕後，卻拉出一坨糾結在一起的頭髮，所有人超傻眼；雲林縣衛生局得知將派員前往店家稽查。

何姓消費者在臉書PO出多張慶生切蛋糕照片，其中蛋糕下方黏著一撮糾結頭髮還有灰塵，她說，等待壽星阿嬤下班回家慶生，當唱完生日快樂歌，所有孩子虎視眈眈看著蛋糕，結果切一第一塊時，發生這種情形，真的爆傻眼，她立馬前往店家，已經打烊，只好回家安慰失望的孩子。

何姓消費者說，總公司得知有人員打電話來道歉，他貼文是希望店家能注意食品安全衛生，至於賠償部分則請該公司以公司名義捐贈給指定的西螺地區兒童或老人機構。

連鎖咖啡店總公司人員回應，得知後已將蛋糕拿回總公司，並請法務和研發品管人員一起判定，發現異物是在蛋糕底部，將進一步調查是不小心或人為因素，對造成消費者不愉快消費經驗十分抱歉。

雲林縣衛生局食品衛生科長林小玲指出，針對蛋糕內有異物問題，衛生局已錄案辦理，將派員前往稽查，若有違反食品安全衛生相關規定，會當場要求立即改善，屆期未改善，將依食品安全衛生管理法開罰，可處6萬至2億元罰鍰。

何姓消費者在一家咖啡連鎖店買蛋糕，回家切開裡面竟有一坨糾結的頭髮。（圖由何姓民眾提供）

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