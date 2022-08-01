雲林史上最高規格！ 「3×3. EXE PREMIER」8/20斗六點燃戰火

雲林史上最高規格三對三籃球賽，「3×3. EXE PREMIER」8/20及8/21將在斗六點燃戰火。（記者詹士弘攝）

2022/08/01 14:02

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林籃球將寫歷史新頁！今年首度爭取獲國際籃球總會（FIBA）納入積分採計的「3×3. EXE PREMIER聯盟賽」在斗六舉行，是雲林舉辦最高規格的3對3籃球賽事，為提升基層籃球，加碼推出111年雲林盃三對三籃球培訓推廣賽，總獎金達2萬元，將於8月20、21日在雲林溪河畔廣場舉辦。

2022是雲林全民健康運動年，為帶動雲林基層籃球風氣，雲林縣府爭取到「2022 3×3. EXE PREMIER聯盟賽（雲林站）」，有全國男子13隊、女子8隊參賽，將在雲林民眾前展現高水平的街頭籃球運動，且賽事將納入國際籃球總會的積分採計，成為日後選手進軍亞奧運或世錦賽的重要指標。

為啟發雲林在地的基層籃球，縣政搭配辦理「111年雲林盃3對3籃球培訓推廣賽」，即日起開始報名，男女各18隊，除號召在地的青年球員「以球會友」，孕育更多的優秀球員外，也希望能結合比賽進行「城市行銷」。

新聞處處羅楚東表示，雖然第一次的聯盟賽雲林沒有隊伍能進入最後決賽，但縣內虎尾科技大學籃球隊水平高，選手對三對三籃球也很有興趣，相信未來有機會能參與雲林站的最後決賽。

羅楚東也說，此次比賽的地點在斗六，由於雲林溪整治很有成效，為活化周邊攤商及市集，同時搭配「2022雲林全民健康運動年」主題精神，因此賽事選在雲林溪河畔廣場進行，除了詮釋出道地的「街頭籃球」風格，也藉此向外界介紹雲林溪特有的河畔風采。

為展現推動基層籃球的理念與決心，雲林縣長張麗善也披上球衣、身先士卒，與土庫國小的球員組隊合作，向虎尾科技大學籃球隊成員「Play」，進行S型運球、罰球及籃下射籃的接力挑戰賽。

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