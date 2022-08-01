雲林首場嬰幼兒疫苗快打 4歲男童超淡定成焦點

雲林縣府今天在西螺中山國小設置嬰幼兒莫德納疫苗集中接種，4歲小男童由阿公陪同到場，因阿公腳受傷小男童獨自完成各流程，打針也表現很勇敢，成為全場焦點。（記者黃淑莉攝）

2022/08/01 10:11

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣府今在上午在西螺中山國小辦理第一場「嬰幼兒莫德納疫苗集中接種」，有不少6個月以上、5歲以下嬰幼兒家長帶孩子前往接種，一名剛滿4歲男童因陪他到場的阿公腳受傷，小男孩獨自完成每一流程，打針時也表現很勇敢，意外成為快打站焦點。

國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩，不過中央流行疫情指揮中心統計，5歲以下MIS-C重症占比突破6成，目前70例MIS-C個案中，只有10人曾接種疫苗，為方便家長帶孩子接種疫苗，縣府由教育處針對全縣公私立幼兒園調查，有意願接種者造冊，再由衛生局協調醫療院所開設快打站。

今天第一場在中山國小開打，除有幼兒園造冊名單，也有不少阿公阿嬤、爸爸媽媽帶著孩子前往接種，場地寛闊、有冷氣，教育處還貼心播放卡通，及有幼兒園老師擔任志工在休息等待區協助家長以童話書、說故事安撫孩子。

帶著10個月大女兒來接種疫苗的年輕爸爸說，他與太太都已完成三劑疫苗接種，看到新聞孩子重症新聞很擔心，與太太商量後決定帶女兒打疫苗，增加保護力較安心。

雲林縣長張麗善到現場關心嬰幼兒接種狀況，她說，目前全縣疫苗接種第一劑已達89%，在全台是前3名，6個月到5歲嬰幼兒疫苗7月22日開打，截至昨天已有1911人完成接種，已突破10%，全縣有39家醫療院可接種嬰幼童莫德納疫苗，家長可透過雲林縣衛生局疫苗地圖查詢，另後續也會依民眾需求再安排集中接種。

雲林縣府今天在西螺中山國小設置嬰幼兒莫德納疫苗集中接種，4歲小男童由阿公陪同到場，因阿公腳受傷小男童獨自完成各流程，打針也表現很勇敢，成為全場焦點。（記者黃淑莉攝）

有打有保護力，家長考量後帶10個月女嬰接種疫苗。（記者黃淑莉攝）

雲林縣長張麗善到場關心嬰幼兒疫苗接種情況，聽到4歲小男童勇敢表現也豎起大姆指稱讚。（記者黃淑莉攝）

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