雲林+472、3歿 嬰幼兒莫德納疫苗明起集中接種

雲林縣新增本土案例及累計案例。（雲林縣衛生局提供）

2022/07/31 18:51

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕雲林縣今日新增472例本土確診個案，同時新增3例死亡確診個案，全國展開6個月至5歲嬰幼童接種第一劑莫德納疫苗，雲林縣特別在明天8月1日於西螺鎮中山國小辦理「嬰幼兒莫德納疫苗集中接種」，歡迎民眾帶嬰幼兒前往接種。

雲林縣今天新增472例本土確診個案中，無症狀的有434人，輕症以咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、發燒為主要症狀，新增3例死亡確診個案皆為女性，其中1位已完整接種COVID-19疫苗，另2位未曾接種疫苗。

雲林縣滿6個月至5歲幼童莫德納COVID-19疫苗自7月22日開打以來，已接種2044人，接種完成率為9.7%。雲林縣衛生局提醒，中央已開放6個月以上至5歲（未滿6歲）的幼童接種第1劑疫苗，5歲以上至未滿12歲的孩童接種第2劑疫苗、12歲以上至17歲的青少年接種第3劑疫苗、50歲以上的成人以及特殊對象，例如因工作要出國的鄉親等，可接種第4劑疫苗，只要符合接種條件，請儘快完整接種疫苗。

衛生局表示，全國展開6個月至5歲嬰幼童接種第一劑莫德納疫苗，雲林縣為便於嬰幼童接種，將於今天8月1日在西螺鎮中山國小辦理「嬰幼兒莫德納疫苗集中接種」服務，後續亦將依鄉親的需求持續再安排集中接種服務。

衛生局表示，疫情雖已趨緩，但中央流行疫情指揮中心宣布新增8例MIS-C重症，經分析，0歲至5歲占比突破6成，目前70例MIS-C個案中只有10人曾接種疫苗，目前還有家長對於接種與否仍處於觀望的態度，雖然施打疫苗不能保證一定不會被感染，但可以預防重症或死亡的發生，建議家長可以評估家人工作及生活型態，是否常暴露於風險高的場所或容易接觸人群，或經常外食、外出旅遊等，建議讓家中幼童儘早注射疫苗，可降低90% MIS-C風險，也能降低染疫後腦炎等重症風險。

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