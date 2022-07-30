疫情送暖攜手傳愛 劉建國籲各界共襄盛舉

雲林愛無礙協會，「疫情送暖攜手傳愛」今天從斗南火車站啟動，立委劉建國（後排右4）籲請各界共襄盛舉。（記者黃淑莉攝）

2022/07/30 13:52

〔記者黃淑莉／雲林報導〕一群雲林縣愛無礙協會成員在疫情期間，前往全縣20鄉鎮市發放物資，發現許多獨居長輩及身心障礙者需要更多關懷，發起「疫情送暖攜手傳愛」活動，今天從斗南火車站啟動出發，立委劉建國到場支持，也籲請社會各界共襄盛舉。

雲林縣愛無礙協會理事長陳明瑟指出，協會一群行動不便者「騎」著手搖車到20鄉鎮去關懷獨居長輩、身心障礙者及發放物資，希望藉由他們自身的狀況，鼓勵長輩及身心障礙朋友勇敢走出來。

陳明瑟表示，疫情威脅之下大家更要做好身、心靈照護，才能增強免疫力，物資發放過程發現社會需要幫助的人遠比我們想像的多，接下來「疫情送暖攜手傳愛」，將加強長輩及身心障礙者的心理支持，每個人若能出一點力，就能凝聚起光亮，讓愛傳遞到更多的地方，鼓勵更多人帶著信心、希望勇敢前行。

劉建國指出，從去年疫情開始，陳理事長即帶著會員關懷弱勢的朋友，感謝協會多年來以自己的力量持續關懷弱勢，了解社會各階層需要幫助的地方，懇請各界一起來響應愛無礙協會的活動，響應專線05-5972925。

出席活動的藝術家、媽祖畫家曾良美響應活動，提供她創作的西螺太平媽畫作義賣，由土庫鎮老人會理事長沈瑲藤1萬元買走。

媽祖畫家曾良美提供她的作品西螺太平媽祖畫作義賣支持雲林縣愛無礙疫情送暖攜手傳愛。（記者黃淑莉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法