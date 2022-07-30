疫情送暖攜手傳愛 劉建國籲各界共襄盛舉
2022/07/30 13:52
〔記者黃淑莉／雲林報導〕一群雲林縣愛無礙協會成員在疫情期間，前往全縣20鄉鎮市發放物資，發現許多獨居長輩及身心障礙者需要更多關懷，發起「疫情送暖攜手傳愛」活動，今天從斗南火車站啟動出發，立委劉建國到場支持，也籲請社會各界共襄盛舉。
雲林縣愛無礙協會理事長陳明瑟指出，協會一群行動不便者「騎」著手搖車到20鄉鎮去關懷獨居長輩、身心障礙者及發放物資，希望藉由他們自身的狀況，鼓勵長輩及身心障礙朋友勇敢走出來。
陳明瑟表示，疫情威脅之下大家更要做好身、心靈照護，才能增強免疫力，物資發放過程發現社會需要幫助的人遠比我們想像的多，接下來「疫情送暖攜手傳愛」，將加強長輩及身心障礙者的心理支持，每個人若能出一點力，就能凝聚起光亮，讓愛傳遞到更多的地方，鼓勵更多人帶著信心、希望勇敢前行。
劉建國指出，從去年疫情開始，陳理事長即帶著會員關懷弱勢的朋友，感謝協會多年來以自己的力量持續關懷弱勢，了解社會各階層需要幫助的地方，懇請各界一起來響應愛無礙協會的活動，響應專線05-5972925。
出席活動的藝術家、媽祖畫家曾良美響應活動，提供她創作的西螺太平媽畫作義賣，由土庫鎮老人會理事長沈瑲藤1萬元買走。