為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　雲林縣

    冰雕、肉山、炮城... 虎尾中元文化祭熱鬧登場

    虎尾中元文化祭聯合開香典禮，現場展示驅鬼八家將。（記者黃淑莉攝）

    虎尾中元文化祭聯合開香典禮，現場展示驅鬼八家將。（記者黃淑莉攝）

    2022/07/29 12:54

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕今天農曆7月1日鬼門開，全國中元節別具特色的虎尾中元文化祭今天由7大普度區聯合開香祭典拉開序幕，鎮長丁學忠表示，今年活動規模比往年盛大、精彩，還有一系列鬼月活動，歡迎大家來虎尾體驗熱鬧又帶有驚悚的中元文化祭。

    虎尾中元節普度保留傳統古禮「街仔普」特色，分為東、西、南、北、中、德興、福德等7區，各區都有不同特色，場面壯觀、熱鬧，包括北區冰雕、東區炮城、南區肉山，此外各區還設置「看桌」的祭祀擺設，有五穀雜糧桌、美食點心、蔬果雕料理等琳琅滿目，有「北基隆、南虎尾」美譽。

    丁學忠指出，虎尾中元文化祭去年、前年因疫情簡化辦理，今年疫情趨緩，縣府、鎮公所贊助各區彰顯特色，除傳統的全豬、全羊的「結肉山」、冰雕、果雕、捏麵人、巧克力神像外，還有炮城與煙火施放、光雕火舞秀定時演出，絕對比往年更加熱鬧、精彩。

    丁學忠說，此外公所還規劃有一系列鬼月活動，包括鬼月驚悚密室逃脫、潑水電音趴、情人節演唱會、鬼月趣味競賽、街頭藝人表演、七月半限定音樂趴等，另外晚上還有3大夜景虎尾圓環素還真、鐵橋、百年水塔及涌翠閣光雕燈光秀。

    縣長張麗善呼籲，配合防疫請參加活動民眾要戴好口罩，落實其他防疫規定。

    虎尾中元文化祭系列活動今天啟動。（記者黃淑莉攝）

    虎尾中元文化祭系列活動今天啟動。（記者黃淑莉攝）

    虎尾中元文化祭七大普度區今年首次聯合開香。（記者黃淑莉攝）

    虎尾中元文化祭七大普度區今年首次聯合開香。（記者黃淑莉攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    阿飄月鬼故事又盛行 台南這裡傳有紅衣女半夜咧嘴對人笑
    2022/07/29 11:26

    阿飄月鬼故事又盛行 台南這裡傳有紅衣女半夜咧嘴對人笑
    鬼月正沖「這2生肖」出門戴帽 民俗專家曝趨吉避凶撇步
    2022/07/29 06:21

    鬼月正沖「這2生肖」出門戴帽 民俗專家曝趨吉避凶撇步

    南山廣場旁千坪角地 穩坐西門路地王
    追新聞》今晚鬼門開！民俗專家揭鬼月禁忌真相
    2022/07/28 20:30

    追新聞》今晚鬼門開！民俗專家揭鬼月禁忌真相
    鬼門開...小孟老師曝「5種飲食易招陰」 第一名太驚人
    2022/07/27 22:16

    鬼門開...小孟老師曝「5種飲食易招陰」 第一名太驚人

    買蘇澳「牡羊座」抽超跑 813抽幸運兒
    「民雄鬼屋」驚見詭異人臉 遊客嚇到衝去拜拜
    2022/07/27 16:53

    「民雄鬼屋」驚見詭異人臉 遊客嚇到衝去拜拜
    農曆七月禁「壁咚」？專家點出鬼月情侶禁忌
    2022/07/25 22:07

    農曆七月禁「壁咚」？專家點出鬼月情侶禁忌
    雲林縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播