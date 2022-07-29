冰雕、肉山、炮城... 虎尾中元文化祭熱鬧登場

虎尾中元文化祭聯合開香典禮，現場展示驅鬼八家將。（記者黃淑莉攝）

2022/07/29 12:54

〔記者黃淑莉／雲林報導〕今天農曆7月1日鬼門開，全國中元節別具特色的虎尾中元文化祭今天由7大普度區聯合開香祭典拉開序幕，鎮長丁學忠表示，今年活動規模比往年盛大、精彩，還有一系列鬼月活動，歡迎大家來虎尾體驗熱鬧又帶有驚悚的中元文化祭。

虎尾中元節普度保留傳統古禮「街仔普」特色，分為東、西、南、北、中、德興、福德等7區，各區都有不同特色，場面壯觀、熱鬧，包括北區冰雕、東區炮城、南區肉山，此外各區還設置「看桌」的祭祀擺設，有五穀雜糧桌、美食點心、蔬果雕料理等琳琅滿目，有「北基隆、南虎尾」美譽。

丁學忠指出，虎尾中元文化祭去年、前年因疫情簡化辦理，今年疫情趨緩，縣府、鎮公所贊助各區彰顯特色，除傳統的全豬、全羊的「結肉山」、冰雕、果雕、捏麵人、巧克力神像外，還有炮城與煙火施放、光雕火舞秀定時演出，絕對比往年更加熱鬧、精彩。

丁學忠說，此外公所還規劃有一系列鬼月活動，包括鬼月驚悚密室逃脫、潑水電音趴、情人節演唱會、鬼月趣味競賽、街頭藝人表演、七月半限定音樂趴等，另外晚上還有3大夜景虎尾圓環素還真、鐵橋、百年水塔及涌翠閣光雕燈光秀。

縣長張麗善呼籲，配合防疫請參加活動民眾要戴好口罩，落實其他防疫規定。

虎尾中元文化祭系列活動今天啟動。（記者黃淑莉攝）

虎尾中元文化祭七大普度區今年首次聯合開香。（記者黃淑莉攝）

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