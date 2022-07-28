雲林+558！長輩打疫苗獎勵7/31截止 縣府籲把握時間

雲林縣新增558本土確診， 無公告死亡確診個案。（雲林縣政府提供）

2022/07/28 17:43

〔記者詹士弘／雲林報導〕疫情雖已緩和，但確診人數要再降低也不容易，雲林縣今天新增558例本土確診，沒有公告新增死亡確診個案。

雲林新增558例本土確診中，274名男性、284名女性，年齡分布在未滿1歲到93歲，無症狀495人，輕症以咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、發燒為主要症狀，累計本土確診數8萬3485例，累計254例死亡。

雲林縣政府說，鼓勵接種COVID-19疫苗的長者接種獎勵措施7月31日截止，目前中央為獎勵65歲以上長者接種，只要施打任何1劑COVID-19疫苗，就可領500元（含）以下衛教品或禮劵及2劑家用快篩試劑，措施將於7月31日截止，呼籲尚未接種的鄉親把握最後4天。

雲林縣府指出，目前全縣與感染COVID-19病毒相關死亡病例，其中65％未完整接種疫苗，接種疫苗仍是預防新冠肺炎重要關鍵。統計到7月27日，雲林縣65到74歲長者第3劑疫苗接種率76.5％、第4劑21.8％；75歲以上長者第3劑疫苗接種率僅61.6％，第4劑18.7％。

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雲林縣各鄉鎮市新增確診數。（雲林縣政府提供）

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