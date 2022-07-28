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    世界警察消防運動會 消防健兒陳嘉弘健力項目獲1金1銅

    雲林消防健兒陳嘉弘參加世界警察消防運動會健力項目，獲一金一銅。（雲林消防局提供）

    雲林消防健兒陳嘉弘參加世界警察消防運動會健力項目，獲一金一銅。（雲林消防局提供）

    2022/07/28 13:05

    〔記者詹士弘／雲林報導〕2022年第19屆世界警察消防運動會於7月22日至7月31日在荷蘭鹿特丹舉行，雲林縣消防局派出公園分隊陳嘉弘參加，計獲得男子健力83公斤量級金牌及男子臥推83公斤量級銅牌，共1金1銅，成績亮眼，是台灣之光。

    台灣代表團由警政署副署長林順家率領，有有21名警察及7名消防人員參加射擊、柔道、跆拳道、羽毛球、田徑、健力等項目，雲林縣消防局派出公園分隊陳嘉弘參加，世界警察消防運動會每2年舉辦一次的國際性運動賽事，參賽者為全球各國現役或退休的執法和消防人員，舉辦多達60種運動比賽項目，本屆為我國連續第12次組團參加。

    雲林縣消防局派選公園分隊陳嘉弘參與本次賽事，在健力項目83公斤量級中，一舉拿下金牌，且硬舉265公斤更打破大會紀錄252.5公斤，另在臥推項目83公斤量級中，亦獲得一面銅牌，真是可喜可賀，雲林之光。

    陳嘉弘今年35歲，是103年特考班消防人員，結訓後即在公園分隊服務，平時即利用勤餘時間自我鍛鍊以保持最佳體態，也曾自費報名參加2019年在中國四川舉行的第18屆世界警察消防運動會，於臥推加硬舉總和項目奪得一面銀牌，本屆獲得一金一銅。

    雲林消防健兒陳嘉弘參加世界警察消防運動會健力項目，獲一金一銅。（雲林消防局提供）

    雲林消防健兒陳嘉弘參加世界警察消防運動會健力項目，獲一金一銅。（雲林消防局提供）

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