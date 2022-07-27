雲林+591！新增1死 40多歲男性

雲林縣新增591例本土確診。（雲林縣政府提供）

2022/07/27 16:51

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣今天新增591例本土確診，再增1例死亡確診個案，40多歲男性，有糖尿病等慢性病史，已接種2劑COVID-19疫苗。

雲林今天新增591例確診中，276名男性、315名女性，年齡分布在未滿1歲到95歲，無症狀536人，輕症以咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、發燒為主要症狀；累計確診數共8萬2927例，累計254例死亡。

衛生局說，不少鄉親對學齡前的嬰幼兒接種COVID-19疫苗有所猶豫，擔心科學研究中尚未出現的嚴重副作用，台灣兒童感染症醫學會理事長邱南昌認為可從以下3點來考量：

1.接種疫苗能降低發生腦炎、MIS-C和長新冠的風險。

2.嬰幼兒接種新冠疫苗尚未出現嚴重副作用。

3.考量疫情變化：儘管台灣近期本土確診病例數持續減少，但台灣目前疫情還不到可以「放輕鬆」的階段。

中央流行疫情指揮中心也提醒，9月進入秋冬季節之後，預期可能會再有一波疫情高峰。考量台灣兒童感染後發生腦炎的機率，而且也出現了MIS-C的案例，建議家長帶滿6個月到5歲（未滿6歲）幼童接種莫德納 COVID-19疫苗，以儘速獲得保護力。至於確診過的幼兒，目前的建議是確診後3個月內不需要接種疫苗。

雲林縣滿6個月到5歲（未滿6歲）幼童莫德納疫苗自7月22日開打以來，至今已接種981人。因此在孩子身體狀況無虞下，建議鄉親相信專家意見，配合政府政策，讓符合接種疫苗的孩子接種新冠肺炎疫苗，保護自己、保護家人，減少重症、住院與死亡的風險。

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雲林各鄉鎮市新增確診數。（雲林縣政府提供）

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