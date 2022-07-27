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    首頁　>　雲林縣

    雲林添增隱形湖山水庫 濁水溪補注池補充地下水

    第四河川局在濁水溪設置地下水補注池，讓雲彰地區地下水可獲補充。（記者詹士弘翻攝）

    第四河川局在濁水溪設置地下水補注池，讓雲彰地區地下水可獲補充。（記者詹士弘翻攝）

    2022/07/27 15:01

    〔記者詹士弘／雲林報導〕困擾雲林多年的地層下陷有解了，第四河川局在濁水溪林內段的河槽河床設置地下水補注池，成效卓越，今年補注池的蓄水面積已增加至20公頃，等於添增一座隱形的湖山水庫，源源不斷的滲水來補充雲林的地下水源，對減緩地層下陷有很大的助益。

    林內鄉公所今天在林內鄉觸口堤防（國道3號高速公路橋下）舉辦河川淨堤活動，由鄉長張維崢及第四河川局長李友平帶領公所員工及環保志工、淵明國中師生及在地居民約200人，沿觸口堤防道路進行清掃，清理河堤內外垃圾，用行動守護環境。

    張維崢表示，林內鄉位於濁水溪沖積扇水源頭之頂點，有得天獨厚天然地理環境與豐富自然生態，緊鄰濁水溪河畔，水源供雲林縣及鄰近縣市民生、農業及工業用水，為重要水源地。

    李友平表示，台灣早年因超抽地下水，導致地層下陷，濁水溪長186.7公里，在林內河段是河寬最窄處，也造就了林內的好水質，就可以從事很多水環境及水資源的保護措施，經調查在林內三號水門附近的河段，是濁水溪唯一能從事地下水補助的河段，經由設置蓄水池留住地面水，挖掘入滲補注池，以河水補注地下水，可補充最深達地下400公尺的地下水源，再流往海岸地區，能減輕地下水洩降，舒緩地層下陷的問題。

    李友平表示，第一座地下水補助池於2020年完成，效果非常好，今年擴大辦理，蓄水池的面積已達20公頃，源源不絕的地面水持續往地下滲入，可有效減緩地層下陷，挹注地下水資源。

    李友平也指出，去年全國百年大旱，各地都沒有水灌溉，別的縣市就算有地下水井，也抽不到水，唯一有水的就是雲林，因為有地下水補助，所以農民可以抽得到地下水。他也強調，要好好保護林內的水資源，因為林內的水如果受到污染，河川局也不敢讓水滲到地下，因為髒水下滲就會變成地下水深層污染。

    林內鄉公所在濁水溪觸口堤防舉辦河川淨堤活動。（記者詹士弘攝）

    林內鄉公所在濁水溪觸口堤防舉辦河川淨堤活動。（記者詹士弘攝）

    林內鄉公所在濁水溪觸口堤防舉辦河川淨堤活動。（記者詹士弘攝）

    林內鄉公所在濁水溪觸口堤防舉辦河川淨堤活動。（記者詹士弘攝）

    林內鄉公所在濁水溪觸口堤防舉辦河川淨堤活動。（記者詹士弘攝）

    林內鄉公所在濁水溪觸口堤防舉辦河川淨堤活動。（記者詹士弘攝）

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