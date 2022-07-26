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    首頁　>　雲林縣

    鼓勵青年創業 雲縣最高補助200萬元

    雲林縣府青年創業補助金啟動，8月1日起至9月30日開放申請。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣府青年創業補助金啟動，8月1日起至9月30日開放申請。（記者黃淑莉攝）

    2022/07/26 12:48

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕鼓勵青年返鄉創業，雲林縣府獲企業捐助1億元，設置「雲林縣青年創業補助金」，20歲至35歲想要創業青年都可申請，最高補助200萬元。

    雲林縣府勞青處長張世忠表示，雲林青年創業補助分為「微創型」、「專案型」，微創型最高補助30萬元、專案型200萬元，8月1日起受理申請，縣府也將在各鄉鎮市辦理青創補助金巡迴說明會。

    雲林縣長張麗善指出，雲林創業補助金是由允能風力發電公司捐助1億元成立，期望透過支持創業，讓青年不只能在雲林有一個好的就業機會，甚至能夠留在家鄉創業，不但可以解決高齡化問題，也可以解決少子化問題。

    雲林科技大學校長楊能舒說，年輕人創業是國家發展重要因素，這股力量須要被正視、重視，而且政府要使出全力來支持，讓年輕人看到未來生存發展方向，很高興看到雲縣府引進外來企業捐助創業基金，這對雲林是很重要的發展。

    縣府今天召開記者會，現場有多位青年創業者展示他們的產品，29歲胡朝綱與28歲陳禹方從雲科大設計學院研究所畢業一起創業，成立「庭口金工」工作室，現還有自己的店面，他們說，很感謝政府提供各種資源，師長一路支持，鼓勵年輕善用資源、勇敢追夢。

    張世忠說，除了創業補助金，縣府也開辦創業知識課程、輔導系列活動、賢拜講堂課程，讓青年在創業路上少一點彎路，青年朋友有任何創業的疑難雜症都可以上「雲青有GO站」網站申請免費的「創業輔導諮詢」。

    29歲胡朝綱與28歲陳禹方從雲科大設計學院研究所畢業一起創業，他們鼓勵青年朋友善用資源、勇敢追夢。（記者黃淑莉攝）

    29歲胡朝綱與28歲陳禹方從雲科大設計學院研究所畢業一起創業，他們鼓勵青年朋友善用資源、勇敢追夢。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣府鼓勵青年創業提供補助金、開辦相關創業輔導課程。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣府鼓勵青年創業提供補助金、開辦相關創業輔導課程。（記者黃淑莉攝）

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