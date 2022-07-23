大暑適逢「土用丑日」 吃鰻魚補元氣不用去日本

推銷國產新鮮鰻魚，雲林縣府與雲林縣觀光休閒產業策略聯盟協會，結合口湖鰻魚養殖業者、超商辦理「海鰻口湖」活動。（記者黃淑莉攝）

2022/07/23 16:41

〔記者黃淑莉／雲林報導〕今天適逢24節氣中的「大暑」，也是日本傳統的「土用丑日」，這一天日本人會吃鰻魚補元氣，雲林縣府與雲林縣觀光休閒產業策略聯盟協會，結合口湖鰻魚養殖業者、超商辦理「海鰻口湖」，協會理事長吳瑞忠說，現在在台灣不用到日本就吃得到優質鰻魚。

吳瑞忠指出，土用丑日是季節交替時候，日本人食用鰻魚來補身體，因疫情衝擊需求量減，台灣鰻魚外銷日本數量減少，因此在國內推廣不用去日本也吃得到優質鰻魚，這次結合麥寮、台西、四湖及口湖的優質水產，並與超商合作，讓消費者到台61線口湖休息站或在家動動手指就能買到新鮮又優質的鰻魚，包括蒲燒鰻、白鰻、生鮮鰻，另外還有台灣鯛、龍膽石斑、蝦子、文蛤等水產。

雲林縣長張麗善表示，鰻魚自古即被視為養生補品，低熱量且含豐富營養成份，台灣號稱「鰻魚王國」，鰻魚養殖超過50年歷史，雲林在鰻魚養殖占有重要地位，產量及產值都高居全國之冠，品質佳，透過這次活動讓國人知道鰻魚的好處，大家多吃鰻魚。

金湖休閒農業發展協會營運經理蔡云姍說，鰻魚最簡單、快速的食用就是蒲燒鰻，拆封加熱就可食用，新鮮鰻魚則是很棒的滋補產品，不用過度調味，料理也不困難，夏天結合文蛤、山藥、枸杞、紅棗一起料理，清爽又補身。

來一趟台61線口湖休息站可購買到國產新鮮鰻魚、台灣鯛、龍膽石斑等水產。（記者黃淑莉攝）

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