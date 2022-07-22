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    首頁　>　雲林縣

    雲林+545 累計確診破8萬人

    雲林今天確診個案人數降至545人。（記者詹士弘翻攝）

    雲林今天確診個案人數降至545人。（記者詹士弘翻攝）

    2022/07/22 16:35

    〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣今天新增545例本土個案，增2男2女死亡，都是70至80多歲的高齡者，本土累計確診數破8萬人達8萬164例，其中累計245例死亡。另滿6個月至5歲（未滿6歲）幼兒莫德納疫苗今天開打。

    雲林今天有256名男性與289名女性確診，年齡分布在未滿1歲至97歲，其中無症狀471人，輕症以咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、發燒為主要症狀。新增4例死亡確診個案，分別有高血壓、胃潰瘍、糖尿病、心血管疾病、癌症、帕金森氏症、精神疾病等慢性病史，4人皆已完整接種COVID-19疫苗。

    雲林縣府表示，暑假期間有許多活動陸續展開，為保護孩子免於染疫風險，請家長儘速陪同孩童與青少年接種疫苗，孩童可選擇接種BNT（滿5-11歲）或莫德納[滿6個月至5歲（未滿6歲）、滿6-11歲]，建議以同廠牌接種2劑基礎劑，2劑間隔為4-8週以上；12-17歲青少年的2劑基礎劑可選擇接種莫德納或BNT，2劑基礎劑間隔為12週，第3劑則為BNT且第2劑與第3劑間隔為5個月。

    雲林縣滿6個月至5歲（未滿6歲）幼兒莫德納疫苗今天開打，依照年齡區分，2歲以下的嬰幼兒建議接種於大腿前外側股外側肌，2歲以上幼兒接種於非慣用手的上臂三角肌，經醫師評估後接種。

    衛生局表示，不少家長擔心打完疫苗後的副作用，一般常見副作用包含接種部位腫痛、食慾微減弱、發燒皆是正常現象，家長可觀察7大症狀，包括有無呼吸急促或困難、臉色蒼白、精神微弱、昏睡、活動力減低、臉色蒼白及嘴唇發黑等現象，有症狀立刻就醫。

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    只剩斗六確診人數依舊破百人。（記者詹士弘翻攝）

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    滿6個月至5歲（未滿6歲）幼兒莫德納疫苗今天開打。（記者詹士弘翻攝）

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