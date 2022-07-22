為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　雲林縣

    虎尾中元普度 今年恢復疫情前盛況舉辦

    中元節民俗活動「北基隆、南虎尾」，其中虎尾普度盛大熱鬧，鎮公所強調，疫情趨緩今年將復恢舉辦。（圖由雲林縣府提供）

    中元節民俗活動「北基隆、南虎尾」，其中虎尾普度盛大熱鬧，鎮公所強調，疫情趨緩今年將復恢舉辦。（圖由雲林縣府提供）

    2022/07/22 15:42

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕虎尾中元普度活動去年因疫情簡化，鎮長丁學忠表示，因疫情趨緩，今年將正常舉行，且7大普度區將聯合開香，另外還有七夕虎尾鐵橋點燈、潑水竹戲水區及密室逃脫區，讓今年虎尾中元普度熱鬧又好玩。

    虎尾中元普度保留傳統古禮特色，分為東、西、南、北、中、德興、福德等7區，各區都有不同特色，場面壯觀、熱鬧，例如北區是冰雕、東區炮城、南區肉山，每年中元節當天湧入數萬人參加，在國內中元節活動中有「北基隆、南虎尾」之稱。

    丁學忠指出，去年國內疫情嚴峻，虎尾中元節活動簡化，改以「公普」方式辦理，不開放民眾參加，各區特色冰雕、肉山、炮城都取消，今年疫情趨緩，多項防疫措施鬆綁，經過會議研商，決定正常舉行，7個普度區依傳統重現盛況。

    丁學忠說，另外還有縣府文觀處打造虎尾鐵橋光環境8月6日啟燈，以24節氣的意象燈光變化呈現，虎尾圓環素還真也將舉辦燈光秀，光影秀將以不同以往的方式來追思已故八音才子黃文擇。

    此外，為鼓勵新住民、年輕人參加地方民俗、文化活動，這次中元普度活動也將融入異國風，辦理潑水節活動，歡迎大家到虎尾體驗不一樣的文化活動。

    中元節民俗活動「北基隆、南虎尾」，其中虎尾普度盛大熱鬧，鎮公所強調，疫情趨緩今年將復恢舉辦。（圖由雲林縣府提供）

    中元節民俗活動「北基隆、南虎尾」，其中虎尾普度盛大熱鬧，鎮公所強調，疫情趨緩今年將復恢舉辦。（圖由雲林縣府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「佛手」的禁忌！ 鹿港道長：中元普度祭品不能拋擲
    2022/06/30 15:11

    「佛手」的禁忌！ 鹿港道長：中元普度祭品不能拋擲
    擔心普度品沒吃完「好兄弟」逾假不歸？ 民俗專家教你兩全良策
    2021/09/02 16:49

    擔心普度品沒吃完「好兄弟」逾假不歸？ 民俗專家教你兩全良策

    鄉民表示：跟著竹科工程師這樣買 最划算
    朴子育黎宮普度 麻將、四色牌供好兄弟娛樂
    2021/08/30 13:54

    朴子育黎宮普度 麻將、四色牌供好兄弟娛樂
    台南仁壽宮中元祭設囡仔普、藥普 還有小博弈城「徼普」
    2021/08/23 20:28

    台南仁壽宮中元祭設囡仔普、藥普 還有小博弈城「徼普」
    雲林縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播