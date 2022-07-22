劉建國參選雲林縣長 長照相關3協會組後援會

支持者對劉建國送上「高票當選」匾額。（記者詹士弘翻攝）

2022/07/22 14:21

〔記者詹士弘／雲林報導〕民進黨徵召立委劉建國參選雲林縣長，基層組織開始動起來，台灣長期照顧發展協會全國聯合會、台灣護理之家協會、台灣老人福利機構協會成立劉建國縣長候選人後援會，肯定劉建國委員對於長期照顧的推動，支持者送上菜頭跟粽子，意謂包中，機構長輩更揮毫「高票當選」，現場「凍蒜」聲不絕於耳。

台灣長期照顧發展協會全國聯合會理事長白敦仁表示，台灣小型老人福利機構長期擔負照顧台灣7成以上弱勢低收入戶長者的責任，劉建國協助召開過無數場公聽會、記者會、協調會，這十幾年來大大小小的中央法規修訂、外籍人力困境、公共安全施作、卓越計劃獎助等，數不清無數的幫忙。

台灣老人福利機構協會理事長陳瑞祥也表示，劉建國對老人住宿機構有關法案盡心盡力，能力強、行動快，是台灣老人福利機構最強的支柱。

台灣護理之家協會理事長周矢綾表示，台灣護理之家協會成立以來一直很受劉建國委員的照顧，每當長照機構遇到中央政策的執行困難時，他都耐心聽訴求並邀集中央溝通協調，例如一直無法調漲的天花板收費標準、長照機構設置標準修改草案、外籍服務員相關法規等等，所有立法委員裡，最支持長照機構的就是劉建國。

雲林縣長照機構發展協會理事長鄭清雲也肯定劉建國對於老人的照顧，與弱勢無依住民的付出，請大家一定要支持。

劉建國指出，為打造優質長照政策，這些年陸續完成長照扣除額12萬、住宿長照機構者，一年補助最高6萬、外籍看護短時間休假，即可申請喘息服務、罕病納入長照體系、更優先爭取長者居家科技互動平台計畫、智慧醫療區域聯防試辦計畫，已在雲林率先啟用。

劉建國指出因應超高齡社會，早就著手為雲林擘劃未來10年發展，爭取21億元在雲林設置「全國首座的國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心」，在未來10年，照顧長輩健康與退休生活。

支持者送上菜頭跟粽子，意謂包中。（記者詹士弘翻攝）

全國長期住宿型機構成立後援會，力挺劉建國參選雲林縣長。（記者詹士弘翻攝）

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