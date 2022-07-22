「農業設計展」開箱 模特兒把農漁畜產繽紛顏色穿上身

雲林農業設計展今天由農業美術館開箱，模特兒把農業五彩繽紛的顏色穿上身。（記者黃淑莉攝）

2022/07/22 12:54

〔記者黃淑莉／雲林報導〕2022雲林農業設計展今天由「農村美術館」開箱，5位模特兒展現農漁畜產五彩繽紛的顏色，包括蒜頭白、鯛魚藍、蘿蔔紅、生菜綠、花生黃、醬油墨等，展現出農業的層次感、創新感、文化感。

雲林是農業大縣，為讓外界感受到農業蛻變、農業文化及農業美學，雲林縣府舉辦「農業設計展」，展場在北港糖廠舊倉庫，規劃有6大主題展示館，有蔬果主題館、漁牧主題館、稻米主題館、健康生活館、大菜市產銷館及農村美術館。

縣府農業處指出，除6大主題館展現雲林農漁畜產、運銷外，展館周邊農田也規劃為農業景觀區，有玉米、花卉迷宮、浪漫花海、稻草捲景觀等，展期間平假日有15場多元藝文展演、農業科技無人機展演。

最特別還有超過500場的體驗課程，包括料理課程、農廢創作、生態觀察、大地餐桌、料理比賽、燒烤吧、美食市集及雲林良品等。

雲林縣長張麗善表示，這是全國首屆農業設計展，期盼透過農業文化與設計美學結合，跳脫傳統農業匡架，讓農民、鄉親感受到農業也可以展現不同風貌、方向，進而體恤農民辛苦，了解農業是多元、豐富的職業，歡迎7月30日至8月14日全國各地民眾來見證農業蛻變、農業文化的改變，及如何與設計、美學結合。

雲林農業設計展今天由農業美術館開箱，模特兒把農業五彩繽紛的顏色穿上身。（記者黃淑莉攝）

雲林農業設計展今天由農業美術館開箱，模特兒把農業五彩繽紛的顏色穿上身。（記者黃淑莉攝）

雲林農業設計展將於7月30日至8月14日在北港糖廠舉行。（記者黃淑莉攝）

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