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    雲林縣反賄選啟航從莿桐出發 檢察長張春暉帶領誓師

    雲林縣反賄選啟航從莿桐出發，由檢察長張春暉領銜誓師。（記者詹士弘攝）

    雲林縣反賄選啟航從莿桐出發，由檢察長張春暉領銜誓師。（記者詹士弘攝）

    2022/07/22 10:05

    〔記者詹士弘／雲林報導〕年底即將進行六都、縣市長及地方民意代表選舉，雲林地檢署為反賄選，今天在雲林地方檢察署檢察長張春暉宣布下，從莿桐出發，強調要共同維護公平、公正、乾淨的選舉平台，讓賄選無所遁形。

    參與反賄選活動單位的包括莿桐鄉公所鄉長林靖焜、代表會主席林清周及鄉民代表、村長與各課室主管，現場包括台灣中油公司、台灣糖業公司等國營事業以及莿桐分駐所、莿桐消防隊等各公部門共同參與，共同宣示反賄選。

    檢察長張春暉講授「破解圖利與便民迷思暨職場性別平等」，他指出，平常生活就存有許多法律風險，這些法律風險，如因便宜行事，或沒有注意，可能衍生紛爭或誤觸法網，往往很多同仁對於便民和圖利一知半解，提醒同仁各種執行業務可能存在法律風險，期勉大家應該多了解，讓同仁知悉法律不僅是一種規範，而是一個保護自身的必要工具。

    張春暉也指出，地檢署結合檢警調系統，除了積極查賄以外，反賄選也是重點工作，希望民眾踴躍檢舉賄選行為，除了有高額檢舉獎金外，對提升乾淨選風，也可共同付出心力。未來地檢署也會下鄉至各鄉鎮與民眾交流，進行反賄選宣導。

    莿桐鄉公所鄉長林靖焜表示：期許同仁都可以依循法令執行職務。因此，邀請具有豐富實務經驗的張檢察長前來專題演講，以實務案例讓同仁能夠有所借鏡，希望同仁執行職務都能確依規定執行，將廉潔守法精神內化為個人的價值，可以「勻勻仔行 腳踏實地」。

    雲林縣反賄選啟航從莿桐出發，由檢察長張春暉領銜誓師。（記者詹士弘攝）

    雲林縣反賄選啟航從莿桐出發，由檢察長張春暉領銜誓師。（記者詹士弘攝）

    雲林縣反賄選啟航從莿桐出發，由檢察長張春暉（右）帶領誓師。（記者詹士弘攝）

    雲林縣反賄選啟航從莿桐出發，由檢察長張春暉（右）帶領誓師。（記者詹士弘攝）

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