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    首頁　>　雲林縣

    雲林+609 50歲以上成人可打第二次追加劑

    雲林縣新增609例確診。（雲林縣政府提供）

    雲林縣新增609例確診。（雲林縣政府提供）

    2022/07/21 16:53

    〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣今天新增609例本土確診，1例確診死亡，60多歲女性；累計確診數共7萬9619例，累計241例死亡。7月22日起，擴大提供50歲以上成人及18歲以上因工作需求需出國民眾接種COVID-19疫苗第二次追加劑。

    雲林今天新增增609例確診中，282名男性、327名女性，年齡分布在未滿1歲到95歲，無症狀511人，輕症以咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、發燒為主要症狀。雲林縣接觸者居家隔離尚在追蹤中有608人，確診者輕症居家照護在管中有3376人。

    中央指揮中心宣布，目前國境邊境政策逐漸開放，為確保國內防疫安全，經諮詢衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組專家（ACIP）意見，綜合考量並參考各國接種政策，開放「50歲以上成人」及「18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求需出國之民眾」於第一次追加劑接種5個月即150後，可接種第二次追加劑，使疫苗發揮最大效益，以維持社區群體免疫。此外，確診者如果想接種，建議於確診3個月後再接種，以延長疫苗保護力。

    雲林縣衛生局提醒，因工作需求需出國的18歲以上民眾接種時，需攜帶健保卡、COVID-19疫苗接種紀錄卡，也需攜帶邀請單位邀請證明、目的事業主管機關核准函或公司同意出國證明（3擇1），及機票，提供接種單位核對身分。

    第二次追加劑接種對象包括50歲以上民眾、長照機構住民、18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求需出國之民眾、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者、第一類醫事人員、機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員/船員及機構與社福照護系統相關工作人員。

    斗六確診人數又高起來了。（雲林縣政府提供）

    斗六確診人數又高起來了。（雲林縣政府提供）

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