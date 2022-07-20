雲林+654 102歲人瑞也確診

雲林縣今天確診人數為654人，最高齡確診者為102歲人瑞。（雲林縣政府提供）

2022/07/20 17:20

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣今天新增654例本土確診，年齡分布在未滿1歲到102歲，無症狀579人，輕症則以咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、發燒為主要症狀。今天新增1男2女死亡，年齡都是80多歲，分別有高血壓、高血脂、腦中風、失智症、帕金森氏症、精神疾病等慢性病史。

雲林縣縣府說，中央流行疫情指揮中心宣布，7月19日起適度放寬戴口罩等防疫措施，其中，放寬「騎機車/腳踏車」及戶外從事工作者於空曠處工作得免戴口罩，相關規定說明如下：

一、放寬戴口罩規定，增加「騎機車/腳踏車」為例外情形，例外情形時得免戴口罩，但外出時仍應全程佩戴口罩：（一）唱歌時，維持須戴口罩。（二）下列場合得免戴口罩，但應隨身攜帶或準備口罩，如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩：（1）室內外從事運動、（2）室內外拍攝個人/團體照、（3）自行開車、騎機車/腳踏車，車內均為同住家人或無同車者、（4）直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時、（5）戶外從事工作者於空曠處工作、（6）於山林（含森林遊樂區）、海濱活動、（7）於溫/冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕之場合。（三）外出時有飲食需求，得免戴口罩。（四）於指揮中心或主管機關指定之場所或活動（例如：藝文表演/劇組/電視主播等演出人員正式拍攝演出時、運動競賽之參賽選手及裁判於比賽期間等），如符合指揮中心或主管機關之相關防疫措施，得暫時脫下口罩。

二、營業場所及公共場域（含交通運輸）：應嚴格遵守量體溫、加強環境清消、員工健康管理、確診事件即時應變。

三、賣場、超市、市場：依營業場所/公共場域防疫措施，不另外要求人流管制；開放試吃。

四、高鐵、臺鐵、公路客運、船舶（固定餐飲區除外）、國內航班等交通運輸：於運具內（車廂、船舶、航空器）開放飲食。

五、餐飲場所：應嚴格落實量體溫、提供洗手設備及消毒用品；宴席不得逐桌敬酒敬。

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雲林縣各鄉鎮市新增確診個案數。（雲林縣政府提供）

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