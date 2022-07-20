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    首頁　>　雲林縣

    陳吉仲雲林勘查柑橘類農損 將啟動古坑文旦四方會勘

    古坑的文旦結果率僅剩約五成。（記者詹士弘攝）

    古坑的文旦結果率僅剩約五成。（記者詹士弘攝）

    2022/07/20 17:35

    〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣的文旦、柳丁、茂谷柑等柑橘類水果受3月大雨影響，結果率偏低，今天農委會主委陳吉仲在立委劉建國邀請下，至雲林古坑會勘相關作物損失狀況，發現古坑部分文旦園結果率偏低，損失在3成以上，將啟動四方會勘；另柑橘類作物也有損失，但各果園損失狀況落差大，有些損失3成以上，有些甚至還豐收，陳吉仲建議延至8月再來看看。

    陳吉仲表示，會再度到雲林古坑勘查農業災損，主要因隔壁縣南投，其柑橘類水果已符合天然災害現金救助標準，古坑與南投只是一線之隔，而且文旦下個月就會陸續採收，所以農委會會優先針對文旦來處理，會要求改良場及農糧署儘快與前鄉長林慧如來了解當地損失狀況，可以再多看幾個點，再啟動四方會勘。

    他也強調，農民損失如果超過2成，農委會的責任就是要讓大家拿到災害現金救助，所以會儘速依程序辦理，就目前了解，古坑的柳丁或茂谷，有些果園受損達3到5成，但有些沒有受損，甚至還豐收，所以平均損失約5到10％。由於柑橘類距離採收還有幾個月，加上未來氣候變化難以預測，農委會針對這個部分會持續關注，只要農民損失逾20％，會比照文旦，相關勘災工作隨時配合辦理； 他也呼籲地方政府及鄉公所也依照相關規定辦理。

    劉建國表示，天然災害損失現金救助有一定的規範，如果接近救助標準，相信主委會作相關的定奪；受極端氣候影響，地方村長、代表及議員會耽心農民收成銳減，目前確實有很多果園傳出損失，但整體受損狀況是否達到標準，還是得依法行政來認定，主委二度來雲林，就是希望了解整體災情，並願意積極幫助果農，地方也會積極配合，只要損失快到門檻，就會請主委儘速公告 。

    農委會主委陳吉仲（左一）到雲林古坑了解文旦及柳丁的受災情形。（記者詹士弘攝）

    農委會主委陳吉仲（左一）到雲林古坑了解文旦及柳丁的受災情形。（記者詹士弘攝）

    農委會主委陳吉仲（中）到雲林古坑了解文旦及柳丁的受災情形。（記者詹士弘攝）

    農委會主委陳吉仲（中）到雲林古坑了解文旦及柳丁的受災情形。（記者詹士弘攝）

    農委會主委陳吉仲（左二）到雲林古坑了解文旦及柳丁的受災情形。（記者詹士弘攝）

    農委會主委陳吉仲（左二）到雲林古坑了解文旦及柳丁的受災情形。（記者詹士弘攝）

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