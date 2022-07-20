蛋價漲2元 陳吉仲：沒說過會凍漲 8月有機會回穩

農委會主委陳吉仲表示，從未說過雞蛋不會再漲價。（歐新社、記者詹士弘攝，本報合成）

2022/07/20 16:31

〔記者詹士弘／雲林報導〕台灣雞蛋價格今天漲2元，農委會主委陳吉仲表示，他從未說過雞蛋不會再漲價，而是說蛋農如果虧錢就不會持續提供雞蛋給市場，這波雞蛋價格漲2元，主要是反應國際飼料價格上漲，但就他了解，國際玉米價格已經下跌，所以雞蛋8月有回穩的趨勢。

陳吉仲今天在雲林勘查農損時表示，目前雞蛋批發市場每台斤漲了2元，主要因前幾個禮拜飼料成本上漲，而他從來沒說過蛋價不會再漲，而是說農民要有利潤才會生產，如果受損，就不會持續提供農產品給消費者。

陳吉仲指出，蛋價漲2元有3個原因，第一是因疫情紓緩，使餐廳對蛋的需求增加，特別是中南部的需求更大，以前是把蛋往北部調，最近則是調了7千箱約140萬顆蛋到屏東或台東、花蓮，連小琉球都調了幾百箱，主要就是旅遊需求。其次就是飼料價格在前幾個禮拜上漲，最後就是氣溫太熱，雞的產蛋率會下降。

陳吉仲強調，農委會尊重市場機制，但要確定雞蛋的數量足以滿足全國的需求，目前雞的總數沒有問題，但因短暫的人口移動因素，會透過調度來滿足市場需求，量的部分比價格重要，價格則是由市場機制所決定。

陳吉仲也表示，目前應是蛋價高峰，8月應有回穩的趨勢，因為目前所掌握到的玉米及黃豆到岸價格已開始下跌；我們每週都有雞蛋的產銷數量，目前供應量是11萬4千多箱，也就是2200多萬顆雞蛋，總數沒有問題，配合大家旅遊需求、人口移動，雞蛋調度也隨時配合，讓到南部及東部旅遊的消費者都可獲得所需的雞蛋。

農委會主委陳吉仲（中）表示，從未說過雞蛋不會再漲價。（記者詹士弘攝）

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