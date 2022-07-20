為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　雲林縣

    蛋價漲2元 陳吉仲：沒說過會凍漲 8月有機會回穩

    農委會主委陳吉仲表示，從未說過雞蛋不會再漲價。（歐新社、記者詹士弘攝，本報合成）

    農委會主委陳吉仲表示，從未說過雞蛋不會再漲價。（歐新社、記者詹士弘攝，本報合成）

    2022/07/20 16:31

    〔記者詹士弘／雲林報導〕台灣雞蛋價格今天漲2元，農委會主委陳吉仲表示，他從未說過雞蛋不會再漲價，而是說蛋農如果虧錢就不會持續提供雞蛋給市場，這波雞蛋價格漲2元，主要是反應國際飼料價格上漲，但就他了解，國際玉米價格已經下跌，所以雞蛋8月有回穩的趨勢。

    陳吉仲今天在雲林勘查農損時表示，目前雞蛋批發市場每台斤漲了2元，主要因前幾個禮拜飼料成本上漲，而他從來沒說過蛋價不會再漲，而是說農民要有利潤才會生產，如果受損，就不會持續提供農產品給消費者。

    陳吉仲指出，蛋價漲2元有3個原因，第一是因疫情紓緩，使餐廳對蛋的需求增加，特別是中南部的需求更大，以前是把蛋往北部調，最近則是調了7千箱約140萬顆蛋到屏東或台東、花蓮，連小琉球都調了幾百箱，主要就是旅遊需求。其次就是飼料價格在前幾個禮拜上漲，最後就是氣溫太熱，雞的產蛋率會下降。

    陳吉仲強調，農委會尊重市場機制，但要確定雞蛋的數量足以滿足全國的需求，目前雞的總數沒有問題，但因短暫的人口移動因素，會透過調度來滿足市場需求，量的部分比價格重要，價格則是由市場機制所決定。

    陳吉仲也表示，目前應是蛋價高峰，8月應有回穩的趨勢，因為目前所掌握到的玉米及黃豆到岸價格已開始下跌；我們每週都有雞蛋的產銷數量，目前供應量是11萬4千多箱，也就是2200多萬顆雞蛋，總數沒有問題，配合大家旅遊需求、人口移動，雞蛋調度也隨時配合，讓到南部及東部旅遊的消費者都可獲得所需的雞蛋。

    農委會主委陳吉仲（中）表示，從未說過雞蛋不會再漲價。（記者詹士弘攝）

    農委會主委陳吉仲（中）表示，從未說過雞蛋不會再漲價。（記者詹士弘攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    農委會稱蛋價再漲是需求大增 萬美玲︰不負責任還打臉自己
    2022/07/20 16:26

    農委會稱蛋價再漲是需求大增 萬美玲︰不負責任還打臉自己
    高溫產蛋少 蛋價再漲2元
    2022/07/20 05:30

    高溫產蛋少 蛋價再漲2元
    蛋價明起再漲2元續創新高！ 蛋商公會︰每日至少缺100萬顆
    2022/07/19 15:45

    蛋價明起再漲2元續創新高！ 蛋商公會︰每日至少缺100萬顆
    農民反彈「稻作四選三」 陳吉仲提嘉市新模式方案
    2022/07/14 20:25

    農民反彈「稻作四選三」 陳吉仲提嘉市新模式方案

    股利債息雙收益策略
    雲林縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播