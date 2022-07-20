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    首頁　>　雲林縣

    台塑改善空污排放 六輕17根燃煤煙囪不再冒白煙

    六輕改善「視覺污染」，目前只剩兩根非燃煤煙囪還在排水蒸氣。（記者詹士弘攝）

    六輕改善「視覺污染」，目前只剩兩根非燃煤煙囪還在排水蒸氣。（記者詹士弘攝）

    2022/07/20 11:55

    〔記者詹士弘／雲林報導〕台塑企業積極改善空污排放，斥資94.7億元，進行煙囪排煙改善及設置PM2.5溼式靜電集塵器，目前六輕內17根燃煤煙囪白煙水氣已全部完成改善，不再有「視覺污染」，另溼式靜電集塵器完成8根，將在2024年完成剩下的9根；六輕今天也與雲林縣府簽「碳中和綠能技術與永續環境」宣言，朝零廢棄生態循環園區發展及2050年邁向淨零碳排。

    台塑集團於2019年展開煤煙除煙計畫，將以94.7億元在六輕與台塑集團各地工廠推廣，改善視覺污染，六輕冒出漫天白煙的景象從此畫上休止符，目前已達到一定效果，其中六輕中的17根燃煤煙囪已不再冒白煙，園區內剩兩根還在冒白煙水氣的，則是兩根非燃煤煙囪，目前沒有技術可以改善，未來如有新技術，會持續改善視覺污染。

    台塑工業園區國際會議廳今天也舉辦「台塑企業空氣污染減量暨環境永續論壇」，邀請產、官、學、研等相關領域專家，借助專長與經驗，針對「雲林縣空氣污染監測」、「空氣品質改善規劃與建議」、「揮發性有機物管制及控制技術」及「台塑企業推動環境永續作為」等議題進行交流分享。

    台塑企業總管理處總經理林善志也與雲林縣長張麗善簽署「碳中和綠能技術與永續環境」宣言，以循環經濟為規劃方向，推動製程能源耗用減量等節能改善措施、推動能資整合，朝零廢棄生態循環園區發展及2050年邁向淨零碳排。

    林善志引用台塑企業總裁王文淵的話表示，做好所有污染防制工作，特別是空氣污染減量，受利最多的就是我們自己，可確保工廠正常生產運轉，甚至可確保社區居民安全，達到友善環境的目的，對企業而言，不僅減少成本，降低能源使用耗用率，對企業、社區居民、對環境都是良性正面的貢獻。

    六輕改善「視覺污染」，園區不再大排煙。（記者詹士弘攝）

    六輕改善「視覺污染」，園區不再大排煙。（記者詹士弘攝）

    台塑企業總管理處總經理林善志與雲林縣長張麗善簽署「碳中和綠能技術與永續環境」宣言。（記者詹士弘攝）

    台塑企業總管理處總經理林善志與雲林縣長張麗善簽署「碳中和綠能技術與永續環境」宣言。（記者詹士弘攝）

    台塑企業總管理處總經理林善志與雲林縣長張麗善簽署「碳中和綠能技術與永續環境」宣言。（記者詹士弘攝）

    台塑企業總管理處總經理林善志與雲林縣長張麗善簽署「碳中和綠能技術與永續環境」宣言。（記者詹士弘攝）

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